- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 94
- Час на прочитання
- 3 хв
Місячний гороскоп на 20–26 липня: що рекомендується робити кожного дня тижня
Кожен день нашого життя не схожий на інший, і його унікальність значною мірою визначається характеристиками місячних доб, що припадають на цей час.
Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 20 до 26 липня.
Понеділок, 20 липня
Потужна енергія, приплив якої ми відчуємо цього дня, може створити відчуття всемогутності та вседозволеності. Щоб згодом не пошкодувати про вчинені — не найблагородніші — вчинки, необхідно зосередитися лише на добрих намірах і діях. Найкраще заняття в цей час — благодійність, яка не тільки зробить світ кращим, але й повернеться позитивним бумерангом до того, від кого вона виходитиме.
Вівторок, 21 липня
Цей день сприятливий для будь-яких дій, що перетворюють і ушляхетнюють навколишній простір. Варто братися лише за ті проєкти, що спрямовані на творення, від будь-якого руйнування, навіть якщо потрібно розчистити «майданчик» для чогось нового, цього дня краще утриматися. Також цього дня варто звернути увагу на сни — вони, найімовірніше, виявляться пророчими.
Середа, 22 липня
Один із найнебезпечніших днів місячного календаря, коли сили зла наполегливо випробовують людину на міцність. Як правило, у такий час ми страждаємо від сумнівів, легко помиляємося і віримо в ошуканство, що робить нас легкою здобиччю для шахраїв. Проте, виявляючи певну обережність, цілком можна уберегти себе та близьких людей від небезпеки. Головне — не довіряти тим, хто обіцяє швидкий прибуток від нескладного проєкту, і вірити в себе та свої сили, незважаючи ні на що.
Четвер, 23 липня
До вчинків, здійснених цього дня, слід ставитися з максимальною увагою — вони матимуть важливі наслідки. Водночас не має значення напрям дії — він може бути не тільки негативним, а й позитивним, але до того ж призвести до різного роду проблем, тому нічого не можна залишати на самоплив — усе необхідно контролювати.
П’ятниця, 24 липня
Потужна енергетика сьогоднішнього дня втілить у життя будь-які мрії, звісно, якщо докласти зусиль для їх реалізації. Поставивши перед собою мету, необхідно йти до неї, незважаючи на жодні перешкоди, лише в такому разі можна буде досягти бажаного результату. Небажано відволікатися на розв’язання другорядних — насамперед, побутових — питань. Можна вирушати в подорожі — як ділові, так і особисті, вони виявляться вдалими.
Субота, 25 липня
День, коли обов’язково треба робити добро: допомагати, дарувати подарунки, навіть якщо йдеться про копійчані сувеніри, та робити компліменти. А ось зі своїми проблемами краще ні до кого не звертатися — відповісти на важливі для себе питання може тільки сама людина, особливо якщо не буде дурити себе. Спілкування з оточенням — особливо з тими, хто нам неприємний, — може викликати напад дратівливості, тому від нього краще утриматися.
Неділя, 26 липня
День, коли минуле втручається в наше життя не просто так: його мета — змусити нас виправити припущені помилки. Найімовірніше, вони стосуватимуться особистого життя — стосунків із рідними та коханими людьми, але й професійну діяльність виключати не можна. Чим би ми не почали займатися в цей час, зупинятися — і тим паче переривати роботу — не слід, тоді, найімовірніше, її вже не вдасться закінчити, і це буде турбувати нас своєю незавершеністю.
Читайте також:
Хірон у Тельці від 20 червня 2026 року до 5 травня 2034 року: що на нас чекає в цей період
Зодіакальний гороскоп на липень 2026 року для всіх 12 знаків