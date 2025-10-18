Місячний гороскоп на 20–26 жовтня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Місяць / © Credits

Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 20 до 26 жовтня.

Понеділок, 20 жовтня

Один із найнебезпечніших днів місячного календаря, який зірки радять провести на самоті, працюючи в дистанційному режимі. Якщо такої можливості в понеділок не буде, важливо не робити різких рухів без гострої на те необхідності: бажано дістатися офісу, зробити необхідну роботу, ні з ким водночас не контактуючи, і вирушити додому — навіть до найближчого магазину краще не заходити. Водночас час сприятливий для інтелектуальної роботи і, особливо, складання планів на майбутнє — як ділових, так і особистих, в них спочатку буде закладено все, що необхідно для їх успішної реалізації: правильні цілі та ефективні способи їх досягнення.

Вівторок, 21 жовтня

Нинішній день — як останній у місячному календарі — призначений для завершення всіх розпочатих раніше справ. Не варто думати про проблеми, що існують у житті кожного з нас, — зірки радять на певний час їх «відпустити», у такому разі деякі з них можуть розв’язатися самі собою, а решта виявиться не такою вже й складною, — з нею легко буде впоратися. Особливого значення набуде внутрішній голос, тому дуже важливо звертати увагу на передчуття — вони не обдурять. У другій половині дня, коли поступово виявлятимуться енергії першого місячного дня, потрібно відмовитися від активної діяльності і — трохи помріяти: будь-які фантазії незабаром набудуть реальних рис.

Середа, 22 жовтня

У першій половині дня можна продовжити не тільки мріяти, а й складати плани на майбутнє, включно з розв’язанням не тільки професійних, а й суто життєвих завдань — наприклад, вони можуть торкнутися зміни місця проживання. Бажано, щоб вони були якомога ретельнішими, з продумуванням і уточненням усіх нюансів і деталей, тоді і втілити їх у життя вдасться простіше й ефективніше. У другій половині дня можна поступово й не кваплячись братися за реалізацію всього, що було задумано й заплановано.

Четвер, 23 жовтня

Перша половина нинішнього дня — не найкращий час для ефективної діяльності професійного спрямування, особливо якщо йдеться про колективну роботу: роздратування, аж до агресії, яку люди відчуватимуть одне до одного, унеможливить фінальний успіх. Важливі справи необхідно перенести на післяобідній час, коли енергійні бурі заспокояться й робота піде на лад. У цей час можна ухвалювати важливі рішення, укладати важливі угоди та підписувати розраховані на тривалу перспективу контракти, до того ж, що ближче до вечора, це буде зроблено, тим краще.

П’ятниця, 24 жовтня

Нинішній день — перше в місячному місяці протистояння добра і зла: оскільки обидва ці начала ще не увійшли на повну силу, воно не має на меті всерйоз ускладнити наше життя. Тим не менш, воно може зробити вибір, який — з великою часткою ймовірності — доведеться здійснити кожному. Добро і зло тягтимуть нас — кожне у свій бік, а неправильна перевага може мати далекосяжний наслідок, тому варто кілька разів подумати, перш ніж щось сказати або зробити.

Субота, 25 жовтня

Час кардинальних життєвих змін, які не втрачають своєї значущості, навіть незважаючи на вихідний день. Не можна ухвалювати спонтанні рішення, кожен учинок, який ми робимо, має бути ретельно продуманий і виважений. Також не можна мститися тим, хто нас чимось зачепив або образив: морального задоволення такі дії не принесуть, зате дадуть змогу дізнатися, як діє закон бумеранга.

Неділя, 26 жовтня

Вона не підходить для активної — особливо фізичної — роботи, натомість гарний результат у такий день дають розумова праця й наукові дослідження. Загострення інтуїції, можливе в цей час, дасть змогу розібратися зі складною життєвою ситуацією й зрозуміти спонукальні мотиви вчинків людей, які нас оточують, — особливо коханих і друзів. Небажано стригтися й робити манікюр — це може призвести до ослаблення імунітету, що восени — у період застудних і вірусних захворювань — особливо небезпечно.