Місячний гороскоп на 21-27 липня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Місяць / © Credits

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Прислухавшись до рекомендацій небесних тіл і, перш за все, супутника Землі — Місяця, який впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя. Можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а іноді й непробачних — помилок, які можуть дорого нам коштувати. Що потрібно, а що небажано робити щодня цього тижня — з 21 по 27 липня.

Понеділок 21 липня

День негативної енергетики, який загрожує конфліктами на всіх рівнях — від професійного до особистого. Найкращий спосіб уникнути їх — взагалі ні з ким не спілкуватися, якщо ж такої можливості немає, необхідно максимально дипломатично вести будь-які розмови та визнавати за іншими людьми право на їхню власну, відмінну від нашої, думку. Енергії дня також підштовхуватимуть до бажання похвалитися своїми досягненнями в різних життєвих сферах: сказати про них вголос — найшвидший спосіб їх втратити.

Вівторок 22 липня

День потужної позитивної енергетики, яка дає людині підвищену працездатність та трудовий ентузіазм. Найголовніше цього дня — не лише слухати свій внутрішній голос, а й звертати увагу на його поради та застереження: на відміну від розуму, він сьогодні має рацію у всіх без винятку питаннях. Будь-що необхідно дотримуватися душевної рівноваги, найкращий спосіб зробити це — знаходити позитивне у всьому, з чим ми стикатимемося в цей час — користь позитивного мислення ще ніхто не скасовував.

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Середа 23 липня

День, коли табу є будь-які переживання - вони можуть порушити і без того тендітне емоційне тло - як зовнішній, так і внутрішній. З поганим настроєм необхідно боротися будь-якими доступними способами. Не варто приймати близько до серця чужі критичні зауваження: вони свідчать про проблеми людини, яка їх висловлює, а не тих, кому вони адресовані. З заплутаної життєвої ситуації вдасться вийти тільки завдяки власному розуму та кмітливості — чужі поради, навіть якщо вони здадуться слушними, до цієї ситуації не підійдуть.

Четвер 24 липня

Першого місячного дня сил у людини дуже мало, тому витрачати їх потрібно максимально економно. Енергія цього часу, незважаючи на свою убогість, є позитивною, тому — у разі потреби — можна розпочинати роботу над важливим проектом, працювати над яким потрібно поступово — не поспішаючи. Необхідно приділити час і увагу родичам — особливо тим, хто старший за нас за віком: сьогодні спілкування з ними принесе не лише позитивні емоції, а й практичну користь у вигляді цінної поради.

П'ятниця 25 липня

День, коли будь-які плани - як професійної, так і особистої якості - можна починати поступово втілювати в життя. При цьому поспішати не слід, оскільки сил для активних дій поки що недостатньо, тому до поставленої мети треба просуватися, не поступово крок за кроком. Важливого значення набуває інформація, яка стане доступною цього дня: її в жодному разі не можна ігнорувати — вона допоможе вирішити серйозне робоче чи життєве питання.

Субота 26 липня

День, коли не можна давати волю негативним емоціям, вони можуть вилитися в дратівливість і навіть агресію. Такий душевний стан може спричинити вчинки, в яких згодом доведеться розкаятися, а на виправлення становища піде багато моральних сил та ресурсів. У цей час також необхідно бути готовими до будь-яких сюрпризів, які торкнуться як професійного, так і особистого життя кожної людини.

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Неділя 27 липня

Неоднозначний день, коли настрій змінюватиметься кардіальний — від легкості та невимушеності до дратівливості та навіть агресії. Людині, якщо, звичайно, вона не хоче стати жертвою шахраїв — чи просто непорядних людей — важливо чинити опір численним спокусам, недоліку в яких сьогодні не буде. Перед кожним із нас може на повний зріст стати вибір між добром і злом: рішення кожному потрібно приймати самому, головне — пам'ятати, що за нього в будь-якому разі доведеться відповідати.

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