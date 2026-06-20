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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
131
Час на прочитання
3 хв

Місячний гороскоп на 22–28 червня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Кожен день нашого життя не схожий на інший, і його унікальність значною мірою визначається характеристиками місячних доб, що припадають на цей час.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Місяць

Місяць / © Credits

Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 22 до 28 червня

Понеділок, 22 червня

Цього дня краще утриматися від будь-яких руйнівних дій, навіть якщо для цього потрібно розчистити «майданчик» під будівництво чогось нового, і зосередитися лише на тих проєктах, що спрямовані на творення. Не варто ігнорувати знаки — особливо це стосуватиметься снів, які сьогодні може надсилати Всесвіт, інакше він, зрештою, може й образитися, і наступного разу не попередить про можливі життєві зміни.

Вівторок, 23 червня

Один із найнебезпечніших днів місячного календаря, коли сили зла випробовують людину на міцність. У такий час ми часто страждаємо від сумнівів, легко помиляємося і віримо в ошуканство, яке нам подають під виглядом істини в останній інстанції, що робить нас легкою здобиччю для шахраїв. Виявляючи певну обережність, цілком можна уберегти себе та близьких людей від небезпеки. Головне — не довіряти тим, хто обіцяє швидкий прибуток від нескладного проєкту, і вірити в себе та свої сили, незважаючи ні на що.

Середа, 24 червня

День, коли Місяць допомагає всім, хто береться за нові й важливі справи. До вчинків, скоєних цього дня, слід ставитися з максимальною увагою — вони матимуть важливі наслідки. Водночас напрям дії не має жодного значення — він може бути не тільки негативним, а й позитивним, але водночас призвести до різного роду проблем, тому нічого не можна залишати на самоплив — усе необхідно контролювати.

Четвер, 25 червня

Цього — втім, як і будь-якого іншого — дня, поставивши собі мету, потрібно йти до неї, незважаючи на жодні перешкоди, лише в такому разі можна буде досягти бажаного результату. Водночас сили потрібно витрачати розумно, розподіляючи їх на весь день, інакше на одну — можливо, не найважливішу — справу піде багато енергії, а решта залишиться без уваги.

П’ятниця, 26 червня

День, коли обов’язково треба робити добро: допомагати, дарувати подарунки, давати співрозмовнику потрібні поради. А ось зі своїми проблемами краще ні до кого не звертатися — відповісти на важливі для себе питання може лише сама людина, особливо якщо не буде обдурювати саму себе і подивиться на ситуацію реально, а не так, як їй хотілося б. Спілкування з оточенням — особливо з тими, хто нам неприємний, — може викликати напад дратівливості, тому від нього краще утриматися.

Субота, 27 червня

Кожного дня, хочемо ми того чи ні, минуле втручається в наше життя. До того ж це відбувається не просто так: мета такого візиту — змусити нас виправити припущені помилки. Оскільки в цьому разі йдеться про вихідний день, неважко припустити, що вони стосуватимуться розв’язання господарських питань або особистого життя — стосунків із рідними та коханими людьми. Також у цей час не завадить розумна частка егоїзму — потрібно, хоча б ненадовго, ненадовго забути про інших і подбати про себе.

Неділя, 28 червня

Потужна енергія цього дня спонукатиме до рішучих дій: з огляду на те, що сьогодні вихідний, ітиметься про активний відпочинок. Відчувши потребу в спілкуванні з людиною, яку ми давно не бачили, обов’язково потрібно написати або зателефонувати їй — найімовірніше, вона чекає на крок назустріч. Небажано різко висловлюватися на адресу оточення, навіть якщо воно заслуговуватиме на таку реакцію: треба бути поблажливими до тих, хто з якоїсь причини не зможе зберігати самовладання.

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Кількість переглядів
131
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