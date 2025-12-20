Місячний гороскоп на 22–28 грудня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Місяць / © Credits

Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 22 до 28 грудня.

Понеділок, 22 грудня

День, коли таємне — яке існує досі тільки всередині, — вийде назовні і стане очевидним. Почне приносити результати все, що було зроблено раніше, — так би мовити, «зійде» те, що було «посіяно». Час також вирізняється агресивністю, яка може ускладнити стосунки з оточенням й розпалити ситуацію загалом. Потужну енергетику дня необхідно використовувати не на шкоду, а на благо, працюючи над важливими й перспективними проєктами.

Вівторок, 23 грудня

День вибору між добром і злом, які цього дня зі змінним успіхом боротимуться одне з одним: від того, чому надасть перевагу кожна людина, залежить дуже багато чого в її житті. Лише ми самі маємо вирішувати, чи почнемо ми примножувати зло, чи перейдемо на бік добра. У діловому та професійному плані можна продовжувати активно діяти, аналізуючи водночас кожен свій крок: відчувши, що збилися зі шляху, можна зупинитися й, доки не пізно, повернутися назад, щоб усе виправити.

Середа, 24 грудня

День рішучих вчинків і кардинальних змін — у цей час космос забезпечує нас потужною енергією, яка дасть змогу досягти будь-яких цілей, але тільки в тому разі, якщо діяльність буде спрямована в мирне річище, інакше — за її допомогою — можна припуститися безлічі помилок. Найгірше, що можна зробити в цей час, вважати, що нам море по коліно — така поведінка до добра не доведе.

Четвер, 25 грудня

День рішучих вчинків і кардинальних змін — у цей час космос забезпечує нас потужною енергією, яка дасть змогу досягти будь-яких цілей, але тільки в тому разі, якщо діяльність буде спрямована в мирне русло, інакше — з її допомогою — можна зробити масу помилок.

П’ятниця, 26 грудня

День потужного припливу космічної енергії, витрачати яку необхідно розумно й ощадливо. Найгірше, що можна зробити в цей час, вважати, що нам море по коліно, — така самовпевнена поведінка до добра не доведе. Дуже обережно треба поводитися зі словами — будь-які наші бажання або побажання, які ми навмисне або ненавмисне висловлюємо на адресу інших людей, здійсняться, але, якщо вони виявляться негативними, бумеранг не змусить на себе довго чекати.

Субота, 27 грудня

День, що логічно для суботи, призначений не стільки для активних дій, скільки для роботи над помилками: аналізу скоєних у попередній часовий період вчинків, їхньої оцінки з метою зробити правильні висновки як із припущених помилок, так і з серйозних досягнень. Також дуже важливо бути готовими до будь-яких сюрпризів — хочеться сподіватися, що в передсвятковий час вони виявляться тільки приємними.

Неділя, 28 грудня

День темної енергетики, що негативно впливає на наше життя, але насамперед на людську психіку. Нервове напруження наростатиме протягом усього дня і може негативно позначитися на стосунках з іншими людьми, що, своєю чергою, призведе до серйозного стресу. Виходячи на вулицю, варто, пам’ятаючи про небезпеки цього дня, обмежитися відвідуванням продовольчого магазину та аптеки: місць великого скупчення людей краще уникати.