Місячний гороскоп на 22–28 вересня: рекомендації на кожен день тижня

Місяць / © Credits

Реклама

Прислухавшись до рекомендацій небесних тіл, і насамперед супутника Землі — Місяця, який впливає не лише на припливи й відпливи, а й на наше життя, можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а іноді й непробачних — помилок, які можуть дорого нам коштувати. Що потрібно, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 22 до 28 вересня.

Понеділок 22 вересня

Плани, складені напередодні, можна починати втілювати в життя. Головне — не поспішати, сил наразі недостатньо для того, щоб братися до грандіозних справ. Але, як відомо, навіть найдовша дорога починається з першого кроку, і сьогодні гарний час для того, щоб нарешті його зробити. Варто також звертати увагу на будь-яку інформацію, що надходитиме до нас цього дня — згодом вона стане нам у пригоді.

Вівторок 23 вересня

День, коли необхідно бути готовими до будь-яких життєвих «сюрпризів», які можуть чатувати на нас на кожному кроці. Головний ворог будь-якої людини цього дня — роздратування, під його впливом можна зробити вчинки, про які згодом доведеться пошкодувати. Щоб такого не сталося, важливо стримувати емоції — вони вкрай рідко доводять до добра. Важливо максимально уважно поставитися до стану свого здоров’я — воно може підвести в найневідповіднішу мить, тому потрібно прислухатися до його сигналів і одразу ж вживати заходів.

Реклама

Середа 24 вересня

Складний та неоднозначний день, коли купі спокус і принад необхідно протиставити силу волі й характеру, інакше про свою слабкість згодом доведеться пошкодувати. Обираючи між добром і злом, важливо ретельно аналізувати ситуацію та прораховувати наслідки свого кроку, який матиме величезне значення — як у сьогоденні, так і в майбутньому.

Четвер 25 вересня

День, коли будь-яке ухвалене рішення має бути ретельно продумане і зважене — дії навмання не допускаються. Висока ймовірність того, що саме сьогодні з’явиться бажання помститися своєму давньому недругові, але зірки не рекомендують цього робити — ні тепер, ні в будь-який інший час. Ворогів треба пробачити й відпустити, а потім зі здивуванням спостерігати за тим, як їх покарає життя.

П’ятниця 26 вересня

День сприятливий для боротьби з несправедливістю і допомоги оточенню, проте лише в тому разі, якщо воно справді її потребує. Будь-який вчинок має бути продиктований винятково добрими спонуканнями, інакше доведеться дуже швидко дізнатися, як працює закон бумеранга: зло зруйнує не тільки стосунки з людьми, проти яких воно спрямоване, а й життєвий добробут загалом.

Субота 27 вересня

Нинішній день астрологи вважають ідеальним часом для роботи над помилками, зробленими в попередній життєвий період. Можна — й потрібно — відмовлятися від колишніх промахів, натомість визначати новий — правильний — курс на найближче майбутнє. Це також гарний час для оновлення свого життя, яке можна почати, наприклад, з косметичного ремонту й переставляння меблів, решта, як кажуть у таких випадках, додасться.

Реклама

Неділя 28 вересня

Страхи, тривоги і просто депресивні думки, які можуть долати цього дня, необхідно рішуче гнати від себе геть. Здебільшого вони виявляться породженням місячного дня і не матимуть жодного стосунку до реального стану справ, тож зірки радять відволіктися на щось приємне та перетерпіти цей період — завтра від негативу не залишиться і сліду.