ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
118
Час на прочитання
3 хв

Місячний гороскоп на 22–28 вересня: рекомендації на кожен день тижня

Кожен день нашого життя не схожий на інший, і його унікальність багато в чому визначається характеристиками місячної доби, яка випадає на цей час.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Прислухавшись до рекомендацій небесних тіл, і насамперед супутника Землі — Місяця, який впливає не лише на припливи й відпливи, а й на наше життя, можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а іноді й непробачних — помилок, які можуть дорого нам коштувати. Що потрібно, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 22 до 28 вересня.

Понеділок 22 вересня

Плани, складені напередодні, можна починати втілювати в життя. Головне — не поспішати, сил наразі недостатньо для того, щоб братися до грандіозних справ. Але, як відомо, навіть найдовша дорога починається з першого кроку, і сьогодні гарний час для того, щоб нарешті його зробити. Варто також звертати увагу на будь-яку інформацію, що надходитиме до нас цього дня — згодом вона стане нам у пригоді.

Вівторок 23 вересня

День, коли необхідно бути готовими до будь-яких життєвих «сюрпризів», які можуть чатувати на нас на кожному кроці. Головний ворог будь-якої людини цього дня — роздратування, під його впливом можна зробити вчинки, про які згодом доведеться пошкодувати. Щоб такого не сталося, важливо стримувати емоції — вони вкрай рідко доводять до добра. Важливо максимально уважно поставитися до стану свого здоров’я — воно може підвести в найневідповіднішу мить, тому потрібно прислухатися до його сигналів і одразу ж вживати заходів.

Середа 24 вересня

Складний та неоднозначний день, коли купі спокус і принад необхідно протиставити силу волі й характеру, інакше про свою слабкість згодом доведеться пошкодувати. Обираючи між добром і злом, важливо ретельно аналізувати ситуацію та прораховувати наслідки свого кроку, який матиме величезне значення — як у сьогоденні, так і в майбутньому.

Четвер 25 вересня

День, коли будь-яке ухвалене рішення має бути ретельно продумане і зважене — дії навмання не допускаються. Висока ймовірність того, що саме сьогодні з’явиться бажання помститися своєму давньому недругові, але зірки не рекомендують цього робити — ні тепер, ні в будь-який інший час. Ворогів треба пробачити й відпустити, а потім зі здивуванням спостерігати за тим, як їх покарає життя.

П’ятниця 26 вересня

День сприятливий для боротьби з несправедливістю і допомоги оточенню, проте лише в тому разі, якщо воно справді її потребує. Будь-який вчинок має бути продиктований винятково добрими спонуканнями, інакше доведеться дуже швидко дізнатися, як працює закон бумеранга: зло зруйнує не тільки стосунки з людьми, проти яких воно спрямоване, а й життєвий добробут загалом.

Субота 27 вересня

Нинішній день астрологи вважають ідеальним часом для роботи над помилками, зробленими в попередній життєвий період. Можна — й потрібно — відмовлятися від колишніх промахів, натомість визначати новий — правильний — курс на найближче майбутнє. Це також гарний час для оновлення свого життя, яке можна почати, наприклад, з косметичного ремонту й переставляння меблів, решта, як кажуть у таких випадках, додасться.

Неділя 28 вересня

Страхи, тривоги і просто депресивні думки, які можуть долати цього дня, необхідно рішуче гнати від себе геть. Здебільшого вони виявляться породженням місячного дня і не матимуть жодного стосунку до реального стану справ, тож зірки радять відволіктися на щось приємне та перетерпіти цей період — завтра від негативу не залишиться і сліду.

Дата публікації
Кількість переглядів
118
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie