Місячний гороскоп на 23–29 березня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 23 до 29 березня.

Понеділок, 23 березня

День революційних змін, що зачіпають усі — без винятку — сфери нашого життя. Потрібно бути готовим до того, що все може піти зовсім не так, як від самого початку планувалося, а, можливо, і прямо протилежним чином. Головне — не лякатися несподіваних обставин, що складуться в цей час: значною мірою зміни, які відбудуться, виявляться позитивними — вони приберуть із нашого життя те, що припинило відігравати в ньому позитивну роль, замінивши його новими — більш сприятливими — обставинами.

Вівторок, 24 березня

День позитивної енергетики, протягом якого неприємності практично неможливі. Щоправда, це не означає, що він не має своїх традицій і правил, яких бажано дотримуватися. Головне, чого слід уникати в цей час — руйнування: категорично забороняється будь-що трощити, ламати й рвати, навіть якщо йдеться про непотрібний аркуш паперу. Такий учинок може стати поганою прикметою та згодом призвести до неприємних наслідків. А от пристосовуватися до нових життєвих обставин, у які життя поставило нас попереднього дня, не лише варто, а і треба.

Середа, 25 березня

Сьогодні не варто обмежувати себе в намірах — що грандіознішими будуть наші задуми, то ліпше — саме вони отримають найкращі шанси на втілення в життя. Зрозуміло, переважно йтиметься про професійні, фінансові та бізнес-проєкти, але й особисте життя не варто залишати за бортом: саме в цей момент можна здійснювати найрішучіші вчинки в цій сфері — наприклад, офіційно реєструвати свої стосунки.

Четвер, 26 березня

Нинішню місячну добу астрологи часто називають днем квантового стрибка, коли наші зусилля, що накопичувалися протягом тривалого часу, різко дають потрібний результат. Попри це, не варто зупинятися на досягнутому: можна — і потрібно — планувати роботу над будь-якими — навіть дуже складними — професійними проєктами, а, можливо, і робити перші кроки на шляху до поставленої мети.

П’ятниця, 27 березня

Обставини цього — небезпечного — дня вимагають підвищеної обережності, якою в жодному разі не можна нехтувати. Зіткнутися із силами зла, які активізуються в цей час, можна, де завгодно: на роботі, на вулиці та навіть у себе вдома — тому дуже важливо уникати участі в конфліктах, з’ясування стосунків та суперечок не лише зі сторонніми, а й із близькими людьми. Також великим є ризик фінансових втрат, тому із наявними коштами слід поводитися дбайливо — непотрібних речей не купувати та зайвого не витрачати.

Субота, 28 березня

Це місячна доба, яка більше підійшла б для буднього дня, оскільки в цей час можна братися за роботу над будь-якими — навіть дуже складними і трудомісткими — робочими проєктами. Але й у суботу можна знайти масштабне заняття, хоча стосуватиметься воно, найімовірніше, хатньої роботи та вдосконалення побуту. Тим паче, що енергії дня сприятливі для будь-яких справ, які заведено вважати земними, — насамперед, на заміській ділянці.

Неділя, 29 березня

День, коли можна досягти будь-яких цілей, але — з однією умовою: думати під час роботи потрібно не про результат, а про процес, тоді й підсумок виявиться саме тим, на який ми розраховуємо. Головне — чітко розуміти, чого саме хочеш досягти, у разі розмитості намірів і ефект буде відповідним. Від фінансових операцій, особливо якщо йдеться про великі суми, сьогодні краще відмовитися.

