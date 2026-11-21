Місяць / © Credits

Реклама

Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл, і насамперед супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, які можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — 23–29 листопада.

Понеділок, 23 листопада

Нинішній день входить до списку найскладніших днів місячного календаря, коли активізуються сили зла. Під їхнім впливом на поверхню можуть вийти найнеприємніші риси людського характеру — дріб’язковість, злоба, заздрість, зарозумілість, брехливість, егоїзм, жадібність, мстивість та багато іншого. Можна потрапити як під вплив шахраїв, так і під дію власних інстинктів, що теж до добра не приведе. Важливі справи, заплановані на цей час, краще відкласти, присвятивши час незначним заняттям.

Реклама

Вівторок, 24 листопада

День спокійної та неквапливої енергетики, коли категорично не рекомендується кудись поспішати. Метушня не приведе до бажаних результатів — радше, вони виявляться прямо протилежними до очікуваних. Також — звісно, якщо буде така можливість — бажано знайти час для відпочинку: вдасться накопичити позитивну енергію, яка найближчим часом знадобиться для плідної професійної діяльності.

Реклама

Середа, 25 листопада

День, коли категорично не рекомендується сумувати — такий погляд на світ не найкращим чином позначається на поточній ситуації. Вищі сили, які супроводжують людину протягом усього її життя, можуть образитися і показати, як буває, коли вони припиняють про неї піклуватися. Сьогодні також можна освідчуватися та робити пропозицію офіційно оформити стосунки — і те, й інше буде сприйнято з радістю та готовністю.

Четвер, 26 листопада

Не найприємніший день за місячним гороскопом, коли більшість людей охоплюють апатія і небажання щось робити. Причиною цього є зовнішній негатив, який сильно впливає на наш настрій і, як наслідок, на працездатність. Події нинішнього дня — як позитивні, так і негативні — є результатом того, що ми зробили — і навіть про що думали — в попередній період часу, тож шукати винних навколо не варто — треба запитувати себе.

П’ятниця, 27 листопада

Один із найскладніших днів місячного календаря — його негативна енергетика робить людину слабкою і безвольною. У нас немає сил, які дали б змогу протистояти чужому — негативному — впливу, піддавшись якому можна зробити те, про що згодом доведеться пошкодувати. Також бажано провести цей день на самоті та у відлюдді. Виходити з дому потрібно для того, щоб побувати в лісі чи парку, що позитивно позначиться на самопочутті та душевному стані.

Субота, 28 листопада

День, коли потрібно звертати увагу на знаки, які Всесвіт надсилатиме людині. Навіть, здавалося б, незначна деталь, якою в інший час ми б знехтували, сьогодні може мати величезне значення — необхідно взяти їх до уваги. В цей час небажано виїжджати з дому — навіть недалека й нетривала поїздка може таїти в собі серйозні небезпеки, але, як відомо, хто попереджений, той озброєний.

Реклама

Неділя, 29 листопада

День потужної позитивної енергії, коли можна й потрібно діяти активно та цілеспрямовано. Це також час відмови від матеріальних благ на користь духовних. Свою думку щодо важливих життєвих і світоглядних питань необхідно відстоювати за всяку ціну, а брехня — навіть заради порятунку — є категоричним табу.

Читайте також:

Новини партнерів

Новини партнерів