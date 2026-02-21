Місяць / © Credits

Реклама

Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 23 лютого до 1 березня.

Понеділок, 23 лютого

Не найкращий час для початку роботи над новими проєктами, тому, якщо є хоча б найменша можливість, бажано перенести їх старт на певний час. Натомість продовжувати доводити до пуття справи, розпочаті раніше, не лише можна, а й потрібно — це дасть змогу розчистити майданчик для майбутньої діяльності. У стосунках з близькими людьми дуже важливо не згадувати минуле, можливо, значне місце в ньому посідають двосторонні образи, але нічого доброго повернення до них не принесе.

Вівторок, 24 лютого

День активних і рішучих дій — насамперед, професійного характеру, до яких потрібно братися, відкинувши будь-які сумніви — як у їхній доцільності, так і у власних силах і здібностях. Не варто, дотримуючись народної мудрості, відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні, оскільки в такий спосіб можна згаяти час і не зробити того, що ми для себе намітили. Також зірки рекомендують уникати місць масового скупчення людей, що може бути небезпечним, насамперед для здоров’я — великий ризик підхопити серйозну вірусну інфекцію.

Реклама

Середа, 25 лютого

Не найлегший день місячного календаря, коли негативні космічні енергії можуть випробовувати нас на міцність, підкидаючи складні ситуації різного штибу. Вони можуть підштовхувати нас до необдуманих, а тому ризикованих і таких, що можуть спричинити у майбутньому неприємності, кроків, яких робити не варто. Виходів у такій ситуації може бути лише два: або ретельно прораховувати кожну свою дію, або відмовитися від неї зовсім. Також не варто здійснювати серйозних закупів — надто великим є ризик просто викинути значну суму грошей.

Четвер, 26 лютого

Гармонійний в усіх сенсах час, який дарує нам спокій і душевну рівновагу. Але, оскільки позитив цього часу дуже тонкий і тендітний, його небажано порушувати надто рішучими вчинками, гучними словами та злими думками — від усього цього потрібно відмовитися. Нинішня місячна доба якнайкраще підходить для наведення ладу в усьому, починаючи від власної душі та стосунків з іншими людьми, і закінчуючи нашою планетою загалом: навіть викинута у сміттєвий контейнер обгортка від цукерки працюватиме на сприятливий енергетичний ефект — від цього залежить, як працюватиме наш Всесвіт.

П’ятниця, 27 лютого

День, коли — хоч як би не склалася ситуація — важливо довіряти своїй інтуїції та діяти згідно з нею та її «думкою». Також можна — і потрібно — миритися з людьми, стосунки з якими останнім часом стали натягнутими, сьогодні для цього складуться максимально сприятливі обставини. Тим, чия робота пов’язана з творчістю, зірки наполегливо рекомендують узятися до роботи над новим проєктом — успіх буде супроводжувати його на всіх стадіях.

Субота, 28 лютого

Складний день, коли у стосунках між людьми може панувати неправда, а в навколишньому світі виникатимуть обманні ситуації, які змушують нас припускатися серйозних помилок. Найнеприємніше, що — в разі серйозної невдачі — в них навіть не можна буде нікого звинуватити — ми в усьому виявимося винні самі, тому обережність у цей час — понад усе. Краще нічого не робити, ніж вчинити дурницю. До подій, свідками чи учасниками яких ми можемо стати цього дня, треба поставитися дуже уважно: у них ми — як у дзеркалі — побачимо свої проблеми, які потребують уваги, а також свої проблеми, які ми не можемо розв’язати.

Реклама

Неділя, 1 березня

День, коли, незважаючи на вихідний, життя влаштує нам своєрідний іспит, під час якого дуже важливо продемонструвати оточенню свої таланти та здібності. Найімовірніше, він стосуватиметься особистого життя, але, напередодні нового робочого тижня, не виключений і професійний складник. Дуже важливо звертати пильну увагу на ідеї, які в цей час можуть спасти на думку, деякі з них виявляться дуже перспективними.

Читайте також: