Місячний гороскоп на 24–30 листопада: що рекомендується робити кожного дня тижня

Місяць / © Credits

Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 24 до 30 листопада.

Понеділок, 24 листопада

День, коли потрібно бути особливо уважними до своїх думок, оскільки вони формують і визначають не тільки вчинки, які ми робимо, а й наше життя загалом. Важливо пам’ятати про особливості дня, намагаючись домогтися змін на краще: у такому разі потрібно шукати винних не в навколишньому світі, а в самих собі, і — якнайшвидше — виправляти їх.

Вівторок, 25 листопада

День не підходить для активних дій, оскільки замість бажаного результату вони принесуть тільки розчарування. Але й відмовлятися від роботи зірки не радять — неробство стане джерелом невдоволення собою і своїми досягненнями, точніше, їхньою відсутністю. Натомість можна — і потрібно — підбивати підсумки попередньої діяльності, а також складати плани і звіти на майбутнє.

Середа, 26 листопада

День, коли особливої сили набувають висловлені вголос слова, тому необхідно бути дуже обережними у висловлюваннях — не можна нічого казати, не подумавши, оскільки це може негативно позначитися на стосунках з оточенням — як близькими, так і чужими людьми. Не можна нікому відмовляти в допомозі — у такий спосіб вищі сили перевірятимуть нас на здатність співчувати: співчуття й чуйність будуть винагороджені, а байдужість — покарана.

Четвер, 27 листопада

День квантового стрибка, коли кількість докладених раніше зусиль переходить у якість, що переміщує нас на новий рівень у найрізноманітніших життєвих сферах. Саме тому дуже важливо розуміти, яким — правильним чи хибним — шляхом ми йшли увесь цей час. Виправити ситуацію, що склалася, на цей момент не вдасться, але усвідомити свої помилки та зробити важливі висновки на майбутнє не лише можна, а й потрібно.

П’ятниця, 28 листопада

День, коли нами опановує темна енергетика, яку астрологи називають «сатанинською»: унаслідок цього ми стаємо злими, дратівливими і схильними до невмотивованої агресії. Не дивно, що зірки радять нам «закритися», відмовившись від спілкування з неприємними людьми та — за можливості — практично не полишаючи стін своєї оселі.

Субота, 29 листопада

День, коли енергія, що переповнює людину, дає можливість зрушити гори — насамперед, у професійному плані. Але, оскільки на календарі вихідний, необхідно використовувати моральні й фізичні сили для повноцінного відпочинку — він дасть змогу підготуватися до нового робочого тижня на всі сто відсотків.

Неділя, 30 листопада

День, коли навряд чи вдасться розслабитися і дозволити собі пасивний відпочинок. Потужна енергія, яка опановує людиною, не дасть нам змоги вести спокійний і розмірений спосіб життя і примушує її активно діяти. Попри це, не варто витрачати сили даремно — бажано робити тільки те, що справді потрібно й важливо, натомість і результат перевершить усі ваші очікування.