Місячний гороскоп на 25–31 серпня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 25 до 31 серпня.

Понеділок, 25 серпня

Нинішній місячний день традиційно ділиться на дві половини: зранку над нами пануватиме негативна енергетика, яка після обіду поступово перетвориться на позитивну. У цей — післяобідній — час можна проводити важливі переговори, укладати серйозні угоди і підписувати важливі контракти. Від будь-якого фізичного навантаження, навіть якщо йтиметься про заняття спортом, краще відмовитися — воно загрожує серйозною перевтомою.

Вівторок, 26 серпня

День, коли нас переслідує невдоволення — як усім світом, так і самими собою, своїм становищем і досягненнями. Зазвичай це відчуття не має нічого спільного з реальним станом справ, тож не варто робити з нього трагедію — вже завтра від нього не залишиться й сліду. Утім, це і не означає, що не можна значно поліпшити своє життєве становище — як професійне, так і особисте: зірки вітають ініціативу будь-якого штибу. Непросту енергетику дня можна буде подолати, зайнявшись фізичною працею — наприклад, незважаючи на початок робочого тижня, провести генеральне прибирання у домі.

Середа, 27 серпня

День, коли кількість докладених нами в будь-якій сфері життя і діяльності зусиль переходить у якість. Велика ймовірність того, що дії, спрямовані на професійні досягнення, просування кар’єрною драбиною або облаштування житла, дадуть чудовий результат. У взаєминах з людьми з оточення в жодному разі не можна нікого обдурювати: збрехавши один раз, ми потрапимо в сітку неправди, вибратися з якої виявиться складно, а в деяких — особливо складних — випадках і неможливо.

Четвер, 28 серпня

Нинішній день — незважаючи на його будній статус — не найкращий час для активних дій, тому від них ліпше відмовитися. Але й дозвільне проведення часу зірки не вітають: на їхній погляд, відсутність будь-яких занять може мати не найкращі — насамперед, для нашого настрою — наслідки. Можна — і треба — складати плани на майбутнє: вдасться вибрати єдино правильні цілі, на досягненні яких необхідно зосередитися найближчим часом.

П’ятниця, 29 серпня

День, коли особливої сили набувають слова: за їхньою допомогою можна переконати у своїй правоті навіть найнезговірливішого опонента. Але в цього дару, який отримає кожен із нас, буде й зворотний бік — необхідно обережно поводитися зі словами, оскільки можна буде легко — абсолютно того не бажаючи — образити свого співрозмовника. Ну, а якщо дійде до сварок зі взаємними образами, відновити стосунки буде складно — вони можуть перерости в довгостроковий конфлікт.

Субота, 30 серпня

День переосмислення й оцінювання своїх вчинків — як у професійній, так і в особистій життєвій сфері. Можна — і в цьому сенсі вдало, що він припадає на вихідний, коли в нас є вільний час, — проводити роботу над помилками, робити висновки й визначати нові цілі та завдання. З активними діями, хоч би якої життєвої сфери вони стосувалися, зірки рекомендують трохи пригальмувати: нині зусилля успіхом не увінчаються, тож потрібно взяти таймаут і накопичити необхідні для роботи сили — як фізичні, так і моральні.

Неділя, 31 серпня

День, коли особливо активними стають сили зла, жертвою яких може стати кожен із нас. Аби цього не сталося, потрібно проявити обережність. У жодному разі не варто ризикувати — велика ймовірність травм і фінансових втрат, тому краще не займатися екстремальними видами спорту, не перевищувати швидкість за кермом, не носити з собою великі суми грошей, не робити необдуманих закупів, про які дуже швидко доведеться пошкодувати, і не ходити безлюдними вулицями в темний час доби.