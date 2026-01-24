Місяць / © Credits

Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 26 січня до 1 лютого.

Понеділок, 26 січня

День негативної енергетики, коли не варто піддаватися на провокації, які можуть влаштовувати нам як окремі люди, так і світ загалом. Негарні вчинки, які можна здійснити під їхнім впливом, зроблять не найпозитивніший вплив на розвиток подій у майбутньому, тож над кожним своїм кроком цього дня необхідно добре подумати. Попри це, перешкод на шляху до досягнення цілей — як професійного, так і особистого характеру — не передбачається, тож можна сміливо починати над ними працювати.

Вівторок, 27 січня

Нинішній день — енергетичний пік місячного циклу: на все, що буде розпочато в цей час, чекає серйозний успіх. Не варто гаяти часу — необхідно розпочинати реалізацію проєктів, які давно планувалися або перебували в теоретичному розробленні. Утім, день може стати по-справжньому небезпечним для тих, хто вирішить провести його в лінощах і бездіяльності: у такому разі його потужна енергетика з позитивної перетвориться на негативну.

Середа, 28 січня

День, коли філософський настрій може наздогнати навіть найзапекліших матеріалістів і скептиків. У такий час нам відкриваються таємні знання, що стосуються сенсу життя. Зірки радять скористатися цими одкровеннями для того, щоб отримати відповідь на важливе запитання, яке не вдалося отримати іншими способами, — наприклад, усвідомити, у чому полягає ваше призначення.

Четвер, 29 січня

Сьогодні необхідно звертати увагу на знаки, які надходитимуть із різноманітних джерел. У такі дні не буває нічого випадкового — будь-яке слово або подія має важливе смислове навантаження, тому не варто їх ігнорувати.

П’ятниця, 30 січня

Під впливом місячної енергії фізичні й моральні сили наближаються до свого піку, тому, незважаючи на п’ятницю, не можна не діяти, гальмувати проєкти, які вже перебувають у роботі, відкладати важливу роботу на потім — у такому разі можна втратити потрібний імпульс і вже ніколи не повернутися до того, що занедбали з власної волі й… дурості.

Субота, 31 січня

День, коли на поверхню виходять сили зла, які намагаються схилити людину на свій бік, піддаючи її різноманітним спокусам. Протистояння темним силам — своєрідне випробування на міцність, яке має пройти кожна людина.

Неділя, 1 лютого

Один із найгармонійніших днів місячного календаря, коли від будь-якої роботи, зокрема й по господарству, краще відмовитися. Важливо також уникати сварок і конфліктів, не можна допускати злих думок і недобрих побажань на адресу когось. Зате можна — і потрібно — перепрошувати за провинності й миритися з тими, з ким із якоїсь причини перебуваєте у сварці, і бажати всім добра.

