- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 110
- Час на прочитання
- 3 хв
Місячний гороскоп на 26 січня – 1 лютого: що рекомендується робити кожного дня тижня
Кожен день нашого життя не схожий на інший, і його унікальність багато в чому визначається характеристиками місячних діб, що випадають на цей час.
Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 26 січня до 1 лютого.
Понеділок, 26 січня
День негативної енергетики, коли не варто піддаватися на провокації, які можуть влаштовувати нам як окремі люди, так і світ загалом. Негарні вчинки, які можна здійснити під їхнім впливом, зроблять не найпозитивніший вплив на розвиток подій у майбутньому, тож над кожним своїм кроком цього дня необхідно добре подумати. Попри це, перешкод на шляху до досягнення цілей — як професійного, так і особистого характеру — не передбачається, тож можна сміливо починати над ними працювати.
Вівторок, 27 січня
Нинішній день — енергетичний пік місячного циклу: на все, що буде розпочато в цей час, чекає серйозний успіх. Не варто гаяти часу — необхідно розпочинати реалізацію проєктів, які давно планувалися або перебували в теоретичному розробленні. Утім, день може стати по-справжньому небезпечним для тих, хто вирішить провести його в лінощах і бездіяльності: у такому разі його потужна енергетика з позитивної перетвориться на негативну.
Середа, 28 січня
День, коли філософський настрій може наздогнати навіть найзапекліших матеріалістів і скептиків. У такий час нам відкриваються таємні знання, що стосуються сенсу життя. Зірки радять скористатися цими одкровеннями для того, щоб отримати відповідь на важливе запитання, яке не вдалося отримати іншими способами, — наприклад, усвідомити, у чому полягає ваше призначення.
Четвер, 29 січня
Сьогодні необхідно звертати увагу на знаки, які надходитимуть із різноманітних джерел. У такі дні не буває нічого випадкового — будь-яке слово або подія має важливе смислове навантаження, тому не варто їх ігнорувати.
П’ятниця, 30 січня
Під впливом місячної енергії фізичні й моральні сили наближаються до свого піку, тому, незважаючи на п’ятницю, не можна не діяти, гальмувати проєкти, які вже перебувають у роботі, відкладати важливу роботу на потім — у такому разі можна втратити потрібний імпульс і вже ніколи не повернутися до того, що занедбали з власної волі й… дурості.
Субота, 31 січня
День, коли на поверхню виходять сили зла, які намагаються схилити людину на свій бік, піддаючи її різноманітним спокусам. Протистояння темним силам — своєрідне випробування на міцність, яке має пройти кожна людина.
Неділя, 1 лютого
Один із найгармонійніших днів місячного календаря, коли від будь-якої роботи, зокрема й по господарству, краще відмовитися. Важливо також уникати сварок і конфліктів, не можна допускати злих думок і недобрих побажань на адресу когось. Зате можна — і потрібно — перепрошувати за провинності й миритися з тими, з ким із якоїсь причини перебуваєте у сварці, і бажати всім добра.
Читайте також:
Нептун в Овні від 27 січня 2026-го до 23 березня 2039 року: що на нас чекає у цей період
Скупчення 5 планет у Водолії від 23 січня до 7 лютого 2026 року: що на нас чекає в цей час
Венера у Водолії від 17 січня до 10 лютого 2026 року: що на нас чекає в цей час
Що на нас чекає 2026 року: астрологічний прогноз для всіх знаків зодіаку