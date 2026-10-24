Місячний гороскоп на 26 жовтня – 1 листопада: що рекомендується робити кожного дня тижня

Місяць / © Credits

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Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 26 жовтня до 1 листопада.

Понеділок, 26 жовтня

День, коли в жодному разі не можна сумувати й зневірюватися — вважається, що Місяць цього не пробачить. Навіть якщо на душі неспокійно, потрібно намагатися знайти щось хороше в будь-якій дрібниці: ми з подивом виявимо, що його набагато більше, ніж ми можемо припустити.

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Цей день також називають днем кохання: знайомство, яке відбудеться в цей час, переросте у тривалі — можливо, на все життя — і щасливі стосунки.

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Вівторок, 27 жовтня

День, коли нічого не відбувається просто так — будь-які події відображають внутрішній світ людини: її прагнення, проблеми та радості.

Навколишній світ подібний до дзеркала, з поля зору якого не вислизає жодна — навіть найнезначніша — дрібниця, тому дуже важливо звертати увагу на поточні події та дослухатися до думки людей, які є авторитетами в тій чи тій галузі — як у професійній сфері, так і в особистому житті.

Середа, 28 жовтня

День, диявольська енергетика якого є небезпечною для будь-кого — навіть для найсміливішої та найрішучішої людини, тому зірки рекомендують — звісно, за можливості — не виходити з дому й не спілкуватися з людьми з оточення, до того ж не тільки з незнайомими, а й із рідними та близькими.

Четвер, 29 жовтня

День духовного перетворення, який полегшує моральний стан і змінює погляд на світ з песимістичного на оптимістичний.

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У такі дні ніби з очей спадає пелена, і з’являються варіанти виходу з проблемних ситуацій, які ще вчора здавалися безнадійними. Можна розпочинати будь-які — навіть найскладніші — справи, їхній результат буде успішним.

П’ятниця, 30 жовтня

День, коли навіть найпасивніші й найледачіші люди відчують приплив енергії. Вона дозволить зрушити гори — звісно, у переносному сенсі.

Плюс — впевненість у собі та своїх силах, а також рішучість, яка дає змогу взятися за найскладніші й найважчі справи та сміливо ставати до їх реалізації.

Субота, 31 жовтня

День посилення розумових здібностей, коли життєва мудрість відкриється навіть не найрозумнішим людям.

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Варто скористатися новими можливостями, щоб виконати роботу, яка вимагає неабияких інтелектуальних зусиль — іншого настільки ж вдалого моменту доведеться очікувати доволі довго.

Неділя, 1 листопада

Цей день загрожує конфліктами у стосунках між людьми. Астрологи вважають, що саме в цей час ми найчастіше схильні брехати, зраджувати коханих і зраджувати тих, хто нам близький і дорогий.

Можливо, знаючи про це заздалегідь, вдасться стримати свої інстинкти й уникнути непоправних наслідків — у вигляді розриву міцних і щасливих стосунків

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