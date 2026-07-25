Місяць / © Credits

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Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 27 липня до 2 серпня.

Понеділок, 27 липня

Потужна енергетика дня спонукатиме до активних дій, до яких слід підходити з обережністю. Дуже важливо підкорити собі енергетичний потік, інакше він може опанувати людину й понести її в бік, протилежний тому, до якого вона прагне. Також важливо пам’ятати про те, що цього дня в жодному разі не можна нічого руйнувати. Навіть якщо заради будівництва нового будинку потрібно знести старий, цей процес слід перенести на інший день, інакше нічого доброго не вийде.

Вівторок, 28 липня

День, коли негатив, що є всередині кожної людини — навіть найдобрішої та найкращої — може вийти на поверхню. Його мета — вивести нас зі стану душевної рівноваги і, скориставшись нашою слабкістю, «підживитися» нашою енергією або, переслідуючи корисливі цілі, обдурити й отримати те, чого за інших умов їм би не вдалося досягти. Найкраще провести цей день на самоті, тим більше, що так ми зможемо зосередитися на обмірковуванні завдань, які вам необхідно розв’язати.

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Середа, 29 липня

Час не сприяє метушні та активній діяльності. Бажано, незважаючи на буденний день, присвятити його відпочинку, до того ж пасивному — таке проведення часу дасть змогу розслабитися та відновити сили. Бажано у всьому — від харчування до вияву почуттів — дотримуватися помірності, а над матеріальним віддавати перевагу духовному. Якщо є така можливість, варто вирушати в подорожі або хоча б виїжджати за місто — на природу.

Четвер, 30 липня

День, коли обов’язково потрібно практикувати позитивне мислення, знаходячи хороше в усьому, включаючи ті моменти, які на перший погляд можуть здатися негативними. Все, що ми бачитимемо в навколишньому світі, те, в результаті, й отримаємо, тому головне в цей час — не сумувати. Можливо, зараз радіти життю складніше, ніж в інший — мирний — час, але робити це не тільки можна, а й потрібно: не можна дозволяти негативу брати гору над собою.

П’ятниця, 31 липня

День, коли життя ставить нас перед випробуваннями й спостерігає за тим, чи вдасться нам пройти їх з честю, чи ні. Насамперед, вони пов’язані з бездумним прийняттям чужої думки, що може підштовхнути до неправильного рішення, наслідки якого виявляться непередбачуваними. До того, що сьогодні говоритимуть нам інші люди, потрібно дослухатися, але чинити водночас лише так, як вважаємо правильним самі, не дозволяючи нікому впливати на нас. Ну, а ще краще — звісно, якщо буде така можливість — взагалі звести спілкування до мінімуму, тоді й помилок вдасться уникнути.

Субота, 1 серпня

Цей день вимагає максимальної обережності у стосунках з іншими людьми, інакше можна легко стати жертвою шахраїв. До того ж слід остерігатися не лише нових знайомих, а й старих друзів та навіть родичів, чий негатив проявиться під впливом місячних енергій. Сварка з коханою людиною може виникнути буквально з нізвідки, але водночас затягнеться надовго і стане причиною серйозних неприємностей, тож краще не вступати в конфлікт.

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Неділя, 2 серпня

День, символом якого є дзеркало: у цю місячну добу кожен може поглянути на себе збоку. Найчастіше в таких випадках ми впізнаємо себе в інших людях, і не завжди таке видовище буває приємним, але воно важливе для розуміння того, що заважає нам виправити на краще ситуацію, що склалася в житті. Цей час також сприятливий для втілення в життя будь-яких — навіть найскладніших — задумів і проєктів, головне — не допускати сумнівів як у своїх силах, так і в правильності своїх дій.

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