Місячний гороскоп на 27 жовтня – 2 листопада: що рекомендується робити кожного дня тижня

Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 27 жовтня до 2 листопада.

Понеділок, 27 жовтня

День, коли необхідно звертати увагу на будь-які знаки, які можуть передбачити майбутнє — від гороскопів і ворожінь на картах до статей серйозних аналітиків: у них міститиметься певне зерно істини. Від активних дій у цей час бажано відмовитися, а ось складати плани на найближчий період можна й треба — саме тепер вдасться врахувати всі важливі нюанси. Також успішними виявляться справи, які потребують термінового завершення: вони принесуть не лише задоволення від добре зробленої роботи, а й прибуток.

Вівторок, 28 жовтня

Цього дня необхідно аналізувати свою професійну діяльність і робити висновки зі скоєних помилок. Лише робота над ними дасть змогу в майбутньому уникнути невдач і рухатися успішним боком життя — як на роботі, так і в особистих стосунках, у яких не завадить навести лад. Бажано розлучитися з тими, чия присутність у нашому житті давно не приносить радості.

Середа, 29 жовтня

День активізації сил зла, які в цей час стають особливо сильними. Вони можуть завдати серйозної шкоди кожній людині, тому рекомендується бути пильними та обережними. Не можна ухвалювати важливі рішення, особливо під впливом емоцій, вірити на слово малознайомим людям і, тим паче, йти в них на поводі, потурати своїм слабкостям і взагалі робити те, про що вже завтра, з великою часткою ймовірності, доведеться пожалкувати. Не варто звертати увагу на сни, які можуть наснитися нинішньої ночі: хоч би якими лякливими вони не були, до реальності це не матиме жодного стосунку.

Четвер, 30 жовтня

День має пройти під знаком близьких і коханих людей — насамперед, дітей і літніх родичів. Оскільки енергії цієї місячної доби безпосередньо пов’язані з традиціями сім’ї та роду, є сенс підтримати тих із них, які створюють особливу атмосферу в домі й мир у сім’ї. Можна вирушати в будь-які поїздки й подорожі, вони відбудуться і, що важливо, закінчаться вдало.

П’ятниця, 31 жовтня

Цього дня, дня, незважаючи на фінал робочого тижня, не можна витрачати час і сили на дрібниці: енергію, яку ми отримуємо від Місяця і зірок, треба витрачати на справді важливі справи. Можна — і потрібно — робити подарунки, особливо тим людям, перед якими ми хоч у чомусь винні: навіть невеличке підношення може виправити ситуацію на краще. Оскільки будь-яке необережно кинуте слово може призвести до серйозних проблем у взаєминах із оточенням, здебільшого ліпше промовчати — так ми точно собі не нашкодимо.

Субота, 1 листопада

День, коли ми стаємо надмірно недовірливими й образливими, тому в спілкуванні потрібно бути максимально тактовними. Дуже легко когось зачепити ненавмисно, не маючи недоброго наміру, а стосунки надовго опиняться зіпсованими. Своєю чергою, і нам самим не варто надто гостро реагувати на слова оточення — здебільшого вони не матимуть негативного підґрунтя.

Неділя, 2 листопада

День, коли Всесвіт запитає в кожного з нас, як він жив останнім часом, і або «похвалить» його, або змусить визнати і, незважаючи на вихідний, виправити свої помилки. Час також максимально сприятливий для занять творчістю — створити справжній шедевр зможе навіть той, хто досі жодним креативом не займався.