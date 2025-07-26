Місячний гороскоп на 28 липня – 3 серпня: що рекомендується робити кожного дня тижня

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Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, який впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері й уникнути прикрих — а іноді й непробачних — помилок, які можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити в кожен день цього тижня — від 28 липня до 3 серпня.

Понеділок, 28 липня

День, коли будь-яка дія матиме серйозні наслідки, тому необхідно ретельно і всебічно обмірковувати кожен свій вчинок: якщо він виявиться правильним, уже найближчим часом життя може змінитися на краще, ну а в іншому разі нарікати доведеться тільки на себе. Не варто піддавати сумнівам уже ухвалене рішення, навіть якщо до нього вас підштовхуватимуть люди, яких ви вважаєте гідними вашої довіри: незважаючи ні на що, необхідно наполягати на своєму.

Вівторок, 29 липня

День посилення розумових та інтелектуальних здібностей, які допоможуть як у роботі, так і в особистому житті. Насамперед успіх супроводжуватиме тих, хто займається науковою та літературною діяльністю, аналітикою й творчістю, утім, представники інших професій теж у програші не залишаться. У цей час також загостриться інтуїція, до якої слід звертатися в пошуках відповіді на важливі запитання. За першої ж нагоди бажано провести час на природі — це дасть змогу поповнити запас енергії.

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Середа, 30 липня

День, коли можна — і потрібно — займатися благодійністю, роблячи добрі справи тим, хто вас оточує. Нікому не можна відмовляти в допомозі, навіть якщо буде здаватися, що на неї не вистачить ні часу, ні сил, та й сенсу в ній важко буде побачити. Проте, відмовивши в підтримці, можна буде дуже скоро отримати потужний бумеранг, оговтуватися від якого доведеться досить довго. Також у цей час нікого не можна обдурювати — брехня може стати поганою прикметою, що несприятливо вплине на життєву ситуацію.

Четвер, 31 липня

День негативної енергетики, коли в рази зростає критичність щодо інших людей, яких захочеться обговорювати й засуджувати. Позитивною її можна зробити, звернувши вістря критики проти самих себе — час сприятливий для роботи над помилками, що дасть змогу визначити правильний життєвий шлях на найближчий час. Найліпше підуть справи, пов’язані зі своєю домівкою, — від початку ремонту до переставляння меблів або ретельного прибирання.

П’ятниця, 1 серпня

Нинішній день — один із найнебезпечніших у місячному місяці — вимагає особливої обачності й обережності. Легко можна стати жертвою аферистів і шахраїв, великий ризик професійних конфліктів і сварок із близькими людьми, які можуть негативно позначитися як на кар’єрі, так і на сімейних та партнерських стосунках. День також несприятливий для серйозних фінансових операцій — вони можуть спричинити збитки.

Субота, 2 серпня

День сприятливий для нових починань — особливо тих, які — з огляду на їхню трудомісткість — відкладали в довгу шухляду. Проєктами, які вже розпочаті, або такими, що не мають особливого значення, сьогодні краще не займатися, однаково особливої користі від них не буде. А ось приділяти час та увагу своїй сім’ї — добре, що на календарі вихідний, — не лише можна, а й потрібно: близькі люди потребують любові й участі. Час також сприятливий для наведення ладу — як у домі, так і в документах: вичистивши ці «авгієві стайні», ми отримаємо порцію свіжої енергетики, яка допоможе легко і швидко переробити всі заплановані на наступний тиждень справи.

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Неділя, 3 серпня

День, коли будь-які — у вихідний вони будуть насамперед побутовими і господарськими, — питання розв‘язуватимуться легко і без напруженості. Можна здійснювати фінансові операції будь-якої складності: вони не тільки минуть успішно, а й принесуть солідні дивіденди в майбутньому — як близькому, так і не дуже. Рекомендується також займатися благодійністю — зроблене добро повернеться сторицею. Зірки також радять звернути увагу на стан організму — він давно потребує очищення, до того ж як фізичного, так і морального, тож має сенс вжити необхідних заходів.