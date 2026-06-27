Місячний гороскоп на 29 червня – 5 липня: що рекомендується робити кожного дня тижня

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Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 29 червня до 5 липня.

Понеділок, 29 червня

День, коли легко потрапити під чужий — не завжди позитивний — вплив. Ситуації, в яких — з великою ймовірністю — ми можемо опинитися, будуть спрямовані на те, щоб позбавити нас волі та збити нас із наміченого професійного чи життєвого шляху. Особливо обережними мають бути батьки, діти яких схильні до асоціальної поведінки, втім дорослим теж не варто виявляти безтурботність.

Вівторок, 30 червня

День негативної енергетики, яка підштовхує до вчинків, про які згодом доведеться шкодувати. Спілкуватися з людьми з оточення потрібно вкрай обережно — великий ризик того, що через незначну розбіжність спалахне серйозний конфлікт, який може призвести до повного розриву стосунків. Краще провести день на самоті й присвятити його приємним заняттям, що на початку тижня буде складно, але — звісно, за бажання — можливо.

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Середа, 1 липня

День свята та досягнення внутрішньої й зовнішньої гармонії, яку дарує позитивна космічна енергія. Відпочинок і спілкування принесуть радість, у стосунках із близькою людиною намітиться ідилія, а ось сваритися й конфліктувати ні з ким не можна — це може негативно позначитися на подіях найближчого майбутнього.

Четвер-п’ятниця, 2–3 липня

18-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, — час, коли зовнішній негатив загрожує нашому внутрішньому світу, роблячи людей байдужими й апатичними. У такі дні нічого не відбувається випадково — все, як погане, так і хороше, — зумовлено попередніми вчинками, тож звинувачувати в наслідках можна лише себе. Цей період не призначений для серйозних справ і розв’язання важливих питань — їх краще відкласти.

Субота, 4 липня

Один із найскладніших днів у місячному календарі, тому найголовніше в цей час — поводитися якомога обережніше, щоб не наразитися на неприємності. Слід уникати сварок і суперечок, не варто вплутуватися в конфлікти з сторонніми людьми та з’ясовувати стосунки з близькими, а також небажано витрачати гроші — закупи, всі без винятку, виявляться невдалими. Але найголовніше — сьогодні краще не виходити з дому: у рідних стінах нікому нічого не загрожує.

Неділя, 5 липня

День, коли, незважаючи на вихідний, можна поставити собі найсерйознішу й найскладнішу мету — обставини для її досягнення складуться найсприятливіше. Головною умовою успіху стане впевненість у собі, яку потрібно підживлювати, незважаючи ні на що. Тим, хто хоч на хвилину засумнівається у власних силах, розраховувати нема на що — їх обійдуть на повороті більш щасливі, наполегливі та переконані у своїй неперевершеності суперники.

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