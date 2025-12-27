Місячний гороскоп на 29 грудня – 4 січня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Місяць / © Credits

Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 29 грудня до 4 січня.

Понеділок, 29 грудня

День, коли потрібно починати роботу над новими проєктами, особливо, якщо, незважаючи на тривалу підготовку, їх реалізація так дотепер і не розпочалася. А ось до старих — відкладених на потім — справ поки що краще не повертатися, успіху в них досягти однаково не вдасться, а оскільки вони чекали на свою чергу доволі довго, то цілком можуть зачекати ще. Вільний час, якщо такий з’явиться, бажано присвятити своїй сім’ї — особливо дітям.

Вівторок, 30 грудня

День сприятливий для роботи, тому можна буде легко і без напруження розв’язати будь-які питання професійного характеру. Можна також здійснювати будь-які — навіть дуже важливі — фінансові операції: так уже стануть на небі зірки, що всі вони виявляться буквально приреченими на успіх, тож необхідно ловити щасливий шанс.

Середа, 31 грудня

День, коли благодійність приносить тим, хто нею займається, не тільки моральне задоволення, а й безсумнівну вигоду — зроблене ними добро повернеться назад у значно збільшеному розмірі. У стосунках з оточенням необхідно бути обережними, не піддаючись на ворожі випади і провокації, яких може бути більше, ніж хотілося б.

Четвер, 1 січня

День повернення в минуле, яке залишає відчуття дежа-вю. До того ж, подорож у минулі часи відбувається не просто так: необхідно — і це чудове заняття для першого дня року — пригадати всі скоєні тоді помилки професійного й особистого характеру і спробувати їх виправити. Інакше Всесвіт постійно повертатиме людину до такої ситуації, доки вона не зробить важливих висновків і не «закриє» ситуацію.

П’ятниця, 2 січня

День підвищеної ділової активності, коли необхідно діяти. Він сприятливий для реалізації насамперед тих проєктів, які давно чекають на свою чергу в списку першорядних завдань. Головне, щоб будь-яку розпочату сьогодні справу було скрупульозно й ретельно підготовлено — експромт та імпровізація не пройдуть.

Субота, 3 січня

День, коли велика ймовірність потрапити під чужий — негативний — вплив і стати жертвою шахраїв. Можна опинитися в ситуації, яка позбавить волі, змусить чинити не так, як хочеться, а як диктують інші, і, як наслідок, призведе до депресії. Протистояти такому розвитку подій зможуть ті, хто сьогодні залишиться вдома і максимально відмовиться від спілкування з оточенням — вихідний день цьому сприяє.

Неділя, 4 січня

День космічної гармонії, коли можна — і потрібно — відпочивати. Слід, нікуди не кваплячись, займатися тільки тими справами, які приносять задоволення. А ось робити те, що викликає негативні емоції, не можна в жодному разі. Також дуже важливо відновити сили, які стрімко виснажуються — знову їх акумулювати допоможе спілкування з коханими людьми й друзями.

