Прислухавшись до рекомендацій небесних тіл, і насамперед супутника Землі — Місяця, який впливає не лише на припливи й відпливи, а й на наше життя, можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а іноді й непробачних — помилок, які можуть дорого нам коштувати.

Що потрібно, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 29 вересня до 5 жовтня?

Понеділок 29 вересня

Доволі напружений день, який може принести купу неприємностей, якщо поставитися до нього легковажно й безвідповідально. Але, як відомо, хто попереджений, той озброєний: не варто реагувати на конфлікти, а втручатися в них, особливо якщо вони безпосередньо нас не стосуються — і поготів. Потрібно уникати неприємних людей, якщо ж близькі стануть провокувати скандал, є сенс проігнорувати їхні недружні випади — вони дуже швидко зрозуміють, що помилялися, і прийдуть з вибаченнями. Найкраще, що можна зробити в цей час — залишитися наодинці з собою, але в понеділок це навряд чи буде можливо, тому треба скоротити спілкування зі своїм оточенням до можливого мінімуму.

Вівторок 30 вересня

День сприятливий для нових справ і фінансових операцій будь-якої складності. Величезний приплив енергії, який зійде на нас у цей час, необхідно спрямувати на благодійність, до того ж стосуватися вона може як знедолених людей, так і безпритульних тварин. В іншому бажано робити лише те, що приносить задоволення — вимушена робота не принесе гарного результату.

Середа 1 жовтня

День, коли до снаги виявляться завдання будь-якого характеру — від професійного й фінансового до господарського та особистого. Потужна енергетика, яка його вирізнятиме, дозволить подолати всі перешкоди, що виникатимуть на шляху — вона просто їх змете. Поставивши перед собою мету, необхідно йти до неї попри все: щасливий шанс для її досягнення повториться нескоро. В розмовах з іншими людьми — особливо з начальством — необхідно тримати себе в руках.

Четвер 2 жовтня

День, коли — під впливом місячної енергії — ми стаємо недовірливими, підозрілими й образливими. Дуже важливо стримувати свої емоції, не ображати, а також — зі свого боку — самим не ображатися і не реагувати на чужі провокації, які можливі в цей час. Треба пам’ятати: будь-яка сварка, що розпочалася цього дня, затягнеться надовго, а в особливо складних ситуаціях і зовсім зіпсує стосунки. Не можна жаліти себе: таке — неконструктивне — почуття не дасть досягти успіху в жодній сфері життя.

П’ятниця 3 жовтня

Нинішній день повертає в наше життя людей і ситуації з минулого. Відчуття дежа-вю, коли здаватиметься, що колись це з нами вже було, дається не для приємних спогадів, а для роботи над скоєними раніше помилками. Усвідомивши, що, коли й чому ми зробили не так, зможемо уникнути повторення таких невдач у майбутньому. Проте спогади про минуле — навіть дуже приємні — не мають замінювати сьогоднішній день, на який необхідно витрачати сили. До роботи над новими проєктами можна братися лише тоді, коли будуть закінчені старі, інакше вони почнуть тягнути назад і не дозволять продуктивно працювати.

Субота 4 жовтня

День, коли вдаватиметься будь-яка робота, проте з огляду на те, що на календарі субота, можна припустити, що вона буде домашньою. На виконання того чи іншого завдання знадобиться значно менше часу й зусиль, ніж зазвичай: цим варто скористатися, щоб зробити непідйомні побутові справи, не залишаючи їх на потім. Ідеї, які сьогодні спадуть на думку, варто негайно записати: уже в понеділок їх можна буде довести до відома безпосереднього керівництва та взятися за їхнє втілення в життя.

Неділя 5 жовтня

День негативної енергетики, яка робить людину слабкою і залежною від поганих життєвих чинників. Утім, багато хто з нас може виявити себе і з протилежного боку, коли на поверхню вийдуть не найкращі якості людського характеру — заздрісність, жадібність, брехливість, схильність до скандалів. Також висока ймовірність стати жертвою непорядних людей і просто шахраїв, тому важливо бути максимально обережними.