Астрологія
136
3 хв

Місячний гороскоп на 3–9 листопада: що рекомендується робити кожного дня тижня

Кожен день нашого життя не схожий на інший, і його унікальність багато в чому визначається характеристиками місячних діб, що випадають на цей час.

Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 3 до 9 листопада.

Понеділок, 3 листопада

День серйозних звершень, які дадуть змогу кожному з нас, як кажуть у таких випадках, зрушити гори. Усе вдаватиметься легко й швидко, тож важливо скористатися шансом розв’язати професійні — і не тільки — питання, що мають неабияке значення. Головна умова успішної роботи — не відволікатися на заняття, які до неї безпосередньо не стосуються. Не варто сумніватися в ідеях, що цього часу спадуть вам на думку, — вони можуть виявитися по-справжньому геніальними.

Вівторок, 4 листопада

День, коли численні й різноманітні спокуси чатують на нас з усіх боків. Хоч би якої сфери життя вони стосувалися, необхідно їх подолати, тільки в такому разі вдасться зберегти повагу до себе. Найпильнішої нашої уваги потребуватимуть діти, особливо — підліткового віку: потрапивши під чужий вплив, вони можуть завдати чимало неприємностей — як самим собі, так і всій своїй сім’ї.

Середа, 5 листопада

Один із найлегших і найгармонійніших днів місячного циклу, який, незважаючи на пік робочого тижня, ідеально підходить для відпочинку й релаксу. Професійна діяльність у цей час успішною не буде, тому бажано зайнятися улюбленою справою, яку — через зайнятість — ми останнім часом закинули. Якщо бажання братися за хобі немає, можна — і потрібно — просто відпочити.

Четвер, 6 листопада

Нинішній день від самого початку призначений для свят і веселощів, але в наш час, коли приводів для цього не так уже й багато, потрібно хоча б зберігати оптимістичний стан духу — смуток і сум у такий день перебувають під забороною. Ділові — і особисті — переговори обіцяють успіх тільки в тому разі, якщо вони відбудуться в максимально неформальній атмосфері — офіціоз та або відстороненість досягти взаєморозуміння не дадуть.

П’ятниця, 7 листопада

День — і це логічно для фіналу робочого тижня — сприятливий для відпочинку, який може знадобитися представникам усіх знаків зодіаку. У спілкуванні з оточенням знадобиться максимальна тактовність: недовірливість і вразливість, властиві багатьом із нас, можуть перетворити на образу навіть нешкідливий, але неоднозначний жарт. Також не варто відповідати агресією на відповідне ставлення оточення — краще просто проігнорувати його.

Субота, 8 листопада

День негативної енергетики, коли дуже легко піддатися чужому впливу і вчинити не так, як хотілося спочатку. Виправити скоєний вчинок, найімовірніше, буде неможливо, а відчуття того, що помилився, зрадивши себе, виявиться не просто неприємним — воно буде болісним. Кращий спосіб уникнути такої ситуації — якнайменше спілкуватися з людьми, які будуть схиляти до скоєння вигідних для них вчинків, і не дослухатися до чужих порад.

Неділя, 9 листопада

День, коли потрібно максимально уважно ставитися до знаків, які доля і Всесвіт надсилатимуть нам у великій кількості: вони покликані коригувати поведінку і тим самим змінити на краще лінію життя. Також дуже важливо уникати легковажності й легковір’я: ввести нас в оману в цей час мимоволі можуть навіть добре знайомі — і близькі — люди, тому будь-які факти й дані необхідно перевіряти ще раз.

