Місяць / © Credits

Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 30 березня до 5 квітня.

Понеділок, 30 березня

День, коли життя потрібно сприймати з філософського погляду: і або змінювати те, що нас у ньому не влаштовує, або миритися з ним як з неминучістю. Важливо в будь-якій ситуації зберігати спокій і не допускати емоційних сплесків, які порушать не тільки внутрішню гармонію, а й перебіг життя загалом. У конфлікти з оточенням, навіть якщо воно на них напрошуватимуться, вступати небажано — втім, такі рекомендації зірки дають завжди.

Вівторок, 31 березня

Зустріч із минулим, яка неминуча цього дня, може набути найнесподіванішого вигляду, але найчастіше в такі дні ми зустрічаємо людей, яких давно не бачили. Зазвичай вони приходять для того, щоб відкрити нам якусь таємницю або допомогти у розв’язанні важливого питання, значущого на цей момент. Можливо також, що настав час нам повернутися до роботи над проєктами, які свого часу не були доведені до логічного кінця.

Середа, 1 квітня

Один із найкращих у всьому місячному календарі днів, коли удача супроводжує всіх без винятку і стосується всіх сфер життя і роботи. У такі дні ми стаємо не тільки на рідкість працьовитими, а й неймовірно креативними, тож особливо успішними виявляться люди творчих професій. По допомогу й підтримку, якщо вони знадобляться, зірки радять звернутися до тих, хто зробить усе потрібне й не ставитиме зайвих запитань — до рідних і друзів.

Четвер, 2 квітня

День, коли на поверхню виходять сили зла, що провокують нас на злі думки — особливо у вигляді побажань — і нехороші вчинки. Проте протистояти їхньому впливу не лише можна, а й потрібно, головне — захотіти це зробити. Час також сприятливий для відновлення справедливості: побачивши, що когось поруч із нами незаслужено образили, обов’язково потрібно прийти на допомогу.

П’ятниця, 3 квітня

День спокою й усамітнення: нічого не можна робити поспіхом, оскільки результат виявиться зовсім не тим, на який ми від самого початку розраховуємо. Активні дії успіху не принесуть, а виявляться тільки безглуздим витрачанням таких цінних ресурсів, як час і сили. З людьми, які матимуть намір іти на конфлікт, сьогодні краще не спілкуватися.

Субота, 4 квітня

День свят і веселощів, але якщо приводів для них у наш час зі зрозумілих причин недостатньо, то потрібно намагатися хоча б уникати смутку — він не сподобається Місяцю і зіркам. Можна — і потрібно — займатися творчістю, сьогодні вона дасть несподівані, але приголомшливі результати. Важливо також контролювати енергетичні потоки: навіть якщо вони позитивні, вони можуть змусити людину здійснити нескромні вчинки, чим вона сама себе поставить у незручне становище.

Неділя–понеділок, 5–6 квітня

18-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, час, коли головна небезпека — потрапити під чужий вплив, який не в кожному випадку виявиться позитивним — скоріше, навпаки. Хоч би як нас переконували відмовитися від своїх переконань, не варто піддаватися на такі вмовляння: поступившись, ми дуже скоро пошкодуємо про свою слабкість. Не варто призначати на ці дні романтичні побачення та зустрічі з друзями, та й узагалі спілкування з людьми з оточення бажано звести до мінімуму.

