Місячний гороскоп на 30 червня–6 липня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Місяць / © Credits

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Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, який впливає не тільки на припливи і відливи, але й на наше життя, можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері і уникнути прикрих — а іноді й непростимих — помилок, які можуть дорого нам коштувати. Що потрібно, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 30 червня до 6 липня.

Понеділок, 30 червня

День загострення інтуїції та несподіваної появи екстрасенсорних і навіть магічних здібностей. Час, незважаючи на початок робочого тижня, може стати логічним продовженням вікенду — він сприятливий для релаксу: чим краще і повноцінніше ми відпочинемо в цей час, тим більше сил зможемо акумулювати — вже завтра вони нам знадобляться.

Вівторок, 1 липня

Сил як моральних, так і фізичних, сьогодні буде багато, але витрачати їх треба розумно і економно. В іншому разі велика ймовірність витратити їх на дрібниці, які не мають жодного значення, і залишитися без сил, необхідних для вирішення важливих питань. Вкрай обережними необхідно бути зі словами: сьогодні вони набудуть максимальної сили, матеріалізуються, і практично одразу повернуться до того, хто їх вимовив, тому повинні нести тільки добро.

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Середа, 2 липня

День може принести випробування, наслідки яких підуть нам на користь: пройшовши через них, ми підвищимо самооцінку і знайдемо впевненість у собі. Перспективи, що відкриваються в результаті, потішать і дадуть можливість змінити життя на краще — як у моральному, так і матеріальному сенсі. Важливо також звертати увагу на сни: вони можуть донести до людини факти та фактори, на які в стані неспання вона воліє заплющувати очі. День також сприятливий для очищення як морального, так і фізичного: має сенс позбутися думок і переконань, які вже не відповідають вашому світогляду, і сісти на детокс-дієту.

Четвер, 3 липня

Один із найсприятливіших днів місячного календаря — сили зла стають сильнішими і можуть становити небезпеку для людини. Уникнути її допоможуть поради астрологів — головне, дотримуватися обережності: не довіряти незнайомим людям, не ходити безлюдними вулицями у темний час доби, не носити з великою кількістю грошей, не реагувати на провокації, не брати участь в конфлікті. До сумнівів також варто ставитися з обачністю: якщо будь-яка дія викликає коливання, краще його не вчиняти. А ось снам, на противагу попередньої ночі, якими б приємними вони не були, довіряти не варто: вони можуть обдурити наші сподівання та очікування.

П’ятниця, 4 липня

День, незважаючи на фінал робочого тижня, сприятливий для нових починань як професійного, так і особистого характеру, які тривалий час відкладалося на потім. Активні дії, спрямовані на їх реалізацію, дуже швидко принесуть бажані результати. Час також сприятливий для спілкування на всіх рівнях, але особливо плідними виявляться ділові переговори. Максимум часу необхідно приділити спілкуванню з близькими людьми — зараз вони особливо цього потребують.

Субота, 5 липня

День призначений для плідної та масштабної діяльності — у вихідний день вона стане побутовою та господарською, дрібні, незначні справи приречені на провал. Успішними обіцяють бути і фінансові справи: велика можливість довгоочікуваних виплат зарплат і гонорарів, а також виграшу в лотерею. Можна вирушати в поїздки — як ділового, так і особистого характеру: вони минуть без затримки, а протягом подорожі людину супроводжуватиме успіх. Можна також робити закупи, особливо якщо ви давно їх планували і придивлялися до асортименту в магазинах та Інтернеті: придбана сьогодні річ виявиться якісною і служитиме довго.

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Неділя, 6 липня

День, коли зроблене іншим людям добро Всесвіт неодмінно оцінить і обов’язково віддячить, — втім, це стосується і зла, від якого треба утримуватися завжди, а сьогодні — особливо. Найголовніше почуття, яке необхідно сьогодні відчувати, — подяка, яку важливо відчувати до всіх — починаючи від перехожого, який підказав дорогу, і закінчуючи вищими силами, які визначають нашу долю.