Місяць / © Credits

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Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл, і насамперед супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, які можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 30 листопада до 6 грудня?

Понеділок-вівторок, 30 листопада — 1 грудня

22-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, — час посилення розумових та інтелектуальних здібностей. У цей час добре засвоюються нові знання, тому можна як навчатися самостійно, так і навчати інших. На роботі не варто братися до серйозних і відповідальних проєктів, оскільки користі від цього однаково не буде, тож краще напередодні вихідних завершити розпочаті раніше справи. Взаємини з керівництвом також не найкращі — щоб уникнути непорозумінь, не варто сперечатися з ним, а ще краще — взагалі не потрапляти йому на очі.

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Середа, 2 грудня

День випробувань, який підготували для нас зірки в усіх сферах життя і діяльності. У такий час стається безліч зрад і невірності, до яких — якщо немає можливості змінити обставини — необхідно поставитися філософськи. Емоції, які сьогодні матимуть переважно негативний відтінок, дуже важливо стримувати. Дратівливість, яка опанує нами вранці, до обіду може перерости в агресію, що не найкращим чином позначиться на наших взаєминах із людьми, тож обережність — понад усе.

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Четвер, 3 грудня

День ідеально підходить для втілення серйозних планів. У цей час не варто бути скромними: проєкти, які вирішено втілити в життя, мають бути справді грандіозними. Якщо взятися до них саме в цей час, обставини для їх реалізації складуться максимально сприятливі.

П’ятниця, 4 грудня

День, коли відповіді на важливі питання треба шукати не зовні, а всередині себе: великою силою володіє інтуїція, і до неї варто дослухатися в будь-якій ситуації. Знаки, які надсилає доля, цього дня можуть траплятися скрізь, головне — не пропустити їх. Занепад сил не дозволить працювати на повну, тож краще зосередитися на рутинних і монотонних справах, які не потребують особливої уваги та старанності, а вечір взагалі бажано присвятити відпочинку.

Субота, 5 грудня

Напружений день, протягом якого конфлікти виникатимуть з нізвідки. Якщо брати участь хоча б у деяких із них, можна втратити енергію, призначену для мирних цілей, цього дня — домашніх клопотів. Перш ніж розпочинати з’ясування стосунків із кимось, необхідно подумати, чи вартує воно того. Ухвалення важливих рішень варто відкласти на кілька днів — сьогодні висока ймовірність того, що ми необ’єктивно оцінимо обставини і, як наслідок, дійдемо хибного висновку.

Неділя, 6 грудня

Один із найскладніших днів місяця, для якого характерні занепад сил, поганий настрій, агресія з боку людей навколо, слабкість і нездужання. Через це необхідно зменшити фізичне навантаження, відмовитися від спілкування з неприємними людьми, подбати про приймання призначених лікарями медикаментів і зробити собі щось приємне — наприклад, придбати дрібничку, — адже навіть такий день можна пережити легко й без наслідків.

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