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Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 31 серпня до 6 вересня.

Понеділок, 31 серпня

День потужної енергетики, яка може спонукати до рішучих вчинків навіть найпасивніших людей. Важливо налаштовуватися на позитив, тоді можна буде розраховувати на вигідні пропозиції у професійній сфері, несподіваний прибуток, успішні робочі відрядження та удачу в особистому житті. Найкращих результатів вдасться досягти, працюючи в колективі — як відомо, один у полі не воїн.

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Вівторок, 1 вересня

Позитивно заряджена енергія дня цілюще вплине на моральні якості людини. У такі дні люди стають не тільки розумнішими, а й добрішими та чуйнішими, що значно полегшить спілкування з оточенням. Люди охоче йдуть назустріч одне одному, надаючи моральну та матеріальну допомогу, і дивляться на світ з оптимістичної точки зору.

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Середа, 2 вересня

Цей день — час посилення розумових та інтелектуальних здібностей. Можна як отримувати, так і передавати іншим знання та пов’язані з ними навички, а також швидко знаходити потрібне в будь-яких джерелах. Робота, на яку в інший час йде кілька годин, буде виконана буквально за лічені хвилини. Це стосується не тільки інформації, а й будь-якої сфери життя та діяльності.

Четвер, 3 вересня

Цей день сприятливий для будь-яких починань — як у професійній сфері, так і в особистому житті. Енергія, що переповнює людину, дозволить взятися за найсерйозніші та найперспективніші проєкти, тому не варто гаяти часу, інакше можна втратити шанс на успіх. Усе, над чим доведеться працювати цього дня, не тільки вдасться зробити легко й швидко, але й прослужить довго.

П’ятниця, 4 вересня

День, коли енергії в організмі недостатньо, тому сили слід економити. Займатися слід лише тими справами, без яких не можна обійтися. Спілкування з людьми може втомлювати, тому час краще провести в тиші та спокої. Якщо ж такої можливості не буде, хоча б звести розмови з оточенням до мінімуму. Ухвалюючи рішення, необхідно дослухатися до внутрішнього голосу та знаків, які надсилатимуть вищі сили.

Субота–неділя, 5–6 вересня

25-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, — час марних клопотів, що спонукає до безцільних розмов, суперечок, пліток, метушні та бездумного марнотратства. Уникнути таких — не найкращих — виявів людської натури вдасться лише тим, хто зможе обмежити спілкування з малознайомими людьми та, за можливості, провести час на самоті — наприклад, за читанням або переглядом гарного кіно.

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