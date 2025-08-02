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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
294
Час на прочитання
3 хв

Місячний гороскоп на 4–10 серпня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Кожен день нашого життя не схожий на інший, і його унікальність багато в чому визначається характеристиками місячної доби, що випадає на цей час.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, який впливає не тільки на припливи та відливи, а й на наше життя, можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а іноді й непробачних — помилок, які можуть дорого нам коштувати. Що потрібно, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 4 до 10 серпня.

Понеділок, 4 серпня

День, коли — через підвищену емоційність і вразливість — ми можемо стати надмірно образливими, внаслідок чого і самі ображаємося, і інших ображаємо: не варто затаювати злість, також не можна сваритися, оскільки примирення, найімовірніше, буде тривалим і складним. Важливо — бодай на деякий час — забути про матеріальне й зосередитися на моральних сферах: наприклад, згадати, що останнім часом надто мало уваги приділяли коханій людині чи рідним, і виправити помилку.

Вівторок, 5 серпня

День зустрічі з минулим, коли в наше життя — разом із відчуттям дежа-вю — можуть повернутися колишні обставини, ситуації та люди. Відбувається це, як правило, не просто так, а з певною метою: завдяки їм можна буде усвідомити й проаналізувати припущені раніше помилки та знайти спосіб їх виправити. Необхідно відмовитися від реалізації серйозного проєкту, навіть якщо його заздалегідь запланували на цей день, — ліпше зайнятися дрібними справами, без яких важко буде взятися за нові починання.

Середа, 6 серпня

День сприятливий для спілкування з людьми з оточення, які — через розкутість і внутрішню свободу — легко йдуть на контакт. Складуться ідеальні обставини для старту нової — можливо, власної — справи: всі починання буквально приречені на успіх, головне — не ледарювати, а з готовністю та ентузіазмом взятися за роботу. Від фізичного навантаження, що забрало б сили, потрібні для особистого життя й роботи, сьогодні краще відмовитися на користь розумового й інтелектуального — воно виявиться успішним.

Четвер, 7 серпня

День, коли легко потрапити під чужий, не завжди доброзичливий вплив, що може призвести до небажаних вчинків. Не варто сприймати близько до серця поведінку рідних людей, у яких може бути сім п’ятниць на тижні: така їхня поведінка зумовлена місячними циклами — вже завтра вона минеться. Планувати новий проєкт потрібно лише після того, як буде проведено роботу над попередніми помилками та зроблено висновки про те, як запобігти їхньому виникненню у майбутньому. Професійний успіх прийде лише до тих, хто працюватиме за заздалегідь складеним планом — від метань з боку в бік користі не буде.

П’ятниця, 8 серпня

День негативної космічної енергетики, що підштовхує до вчинків, про які згодом доведеться пошкодувати. Спілкуватися з оточенням необхідно вкрай обережно — великий ризик того, що через незначну розбіжність спалахне серйозний конфлікт, який може призвести до повного припинення стосунків. Якщо є така можливість, краще провести день на самоті та присвятити його приємним заняттям — наприклад, своєму хобі.

Субота, 9 серпня

День позитивної космічної енергії, яка допомагає знайти внутрішню і зовнішню гармонію. Вдалим виявиться будь-яке — сьогодні, найімовірніше, господарське — починання, тому не варто зволікати — потрібно братися за реалізацію тих проєктів, які ми — через їхню важливість і трудомісткість — відкладали на інший час. Відпочинок і спілкування, яким треба присвятити вихідний, принесуть радість, а у взаєминах із близькою людиною намітиться ідилія. Сваритися і конфліктувати ні з ким не можна — це може негативно позначитися на подіях найближчого майбутнього.

Неділя, 10 серпня

День, коли нічого не відбувається випадково, все — як погане, так і хороше — зумовлене скоєними раніше вчинками, тож — у будь-якому разі — нарікати можна тільки на себе. Для серйозних справ і розв’язання важливих питань день, і це логічно у вихідний, не призначений — краще їх перенести. Небажано відповідати на випади недоброзичливо налаштованих людей відповідним чином — нічого, окрім конфлікту, який нікому не потрібен, це не принесе, тому краще проігнорувати їх і промовчати.

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