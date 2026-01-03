Місячний гороскоп на 5–11 січня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Місяць / © Credits

Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 5 до 11 січня.

Понеділок, 5 січня

День ідеально підходить для організації будь-яких свят, коли можна розслабитися і відпочити, головне — у пориві веселощів — не робити нічого такого, за що вже завтра може стати соромно. На роботі можна братися за реалізацію давно запланованого проєкту — настільки ж сприятливі для цього обставини складуться нескоро, а ось фізичні навантаження цього дня загрожують травмами — від них краще відмовитися.

Вівторок, 6 січня

Не найпростіший день місячного календаря, коли легко можна потрапити під чужий вплив і, діючи відповідно до рекомендацій оточення, вчинити зовсім не так, як ви хотіли б самі. Аби згодом не шкодувати про те, що підкорились чиїйсь волі, необхідно стояти на своєму, навіть якщо друзі та знайомі переконуватимуть у тому, що ми помиляємось.

Середа, 7 січня

Доволі складний день, коли в цілковитій безпеці людина може почуватися лише під дахом власної домівки. Тож, якщо нема змоги провести його в рідних стінах, треба бодай максимально скоротити час перебування у ворожому — в усякому разі, в цей час — середовищі. Небажано затримуватись на роботі й у крамницях, ходити безлюдними місцями темної пори доби, тоді сили зла не зможуть справити на нас вплив.

Четвер, 8 січня

День ідеально підходить для реалізації нових — навіть дуже сміливих і складних проєктів: що активніше ми за них візьмемося, то швидше отримаємо результат. Головне, побільше впевненості в собі та своїх силах, низька самооцінка трудовим досягненням не сприятиме, та й в особистому житті може серйозно нашкодити.

П’ятниця–субота, 9–10 січня

21-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, час змін у всіх сферах — від професії, фінансів і бізнесу до особистого життя. Активними в такі дні стають навіть ті, хто до цього кілька років лежав на «печі». Будучи невпевненими у правильності свого рішення, краще не ухвалювати його взагалі, інакше ймовірні серйозні — і неприємні — наслідки. Гарний час для початку поїздок — можна вирушати в подорожі та відрядження.

Неділя, 11 січня

День посилення розумових та інтелектуальних здібностей, коли життєва мудрість відкриється навіть найнедалекогляднішим людям. Варто скористатися можливостями, які відкрилися, щоб, незважаючи на вихідний, виконати роботу, яка потребує неабияких інтелектуальних зусиль — на інший настільки ж вдалий час доведеться чекати доволі довго.

