Місячний гороскоп на 6–12 квітня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 6 до 12 квітня.

Понеділок, 6 квітня

Друга половина 18-го місячного дня, який розпочнеться 5 квітня, і, триваючи дві доби, завершиться цього дня. Це час, коли найважливіше — зберегти свою індивідуальність, яка може перебувати під загрозою. Існує ризик потрапити під чужий вплив — почати підлаштовуватися під інших людей, сприймаючи їхню думку як свою власну. Згодом про вияв своєї слабкості доведеться пошкодувати, але через деякий час виправити становище, яке в підсумку склалося, вже не вдасться. Натомість день сприятливий для спілкування — і порозуміння — з дітьми, незалежно від того, скільки років їм виповнилось.

Вівторок, 7 квітня

Один із найнебезпечніших місячних днів, коли особливо важливо дотримуватися рекомендацій і застережень астрологів. Найголовніше — обмежити спілкування з оточенням, особливо якщо йдеться про токсичних людей, і — звісно, за можливості — рідше залишати свій дім, який є природним укриттям від усіх загроз світу.

Середа, 8 квітня

День сприятливий для будь-яких починань і роботи над серйозними — професійними й творчими — проєктами. Час завершувати підготовку до них, яка й так надто сильно затягнулася, і розпочинати активні дії. Водночас важливо зосередитися не на результаті своїх зусиль, а на процесі, ще важливіше — вибрати творення, а не руйнування. Також дуже важливо приділити максимум уваги близьким людям, яких у цей час обов’язково слід підтримати — як добрим словом, так і справою.

Четвер, 9 квітня

День, який має репутацію революційного — у цей час у нашому житті відбуваються кардинальні зміни, які часто перевертають життя з ніг на голову. Хоч би що ми цього дня робили, найголовніше — не сумніватися як у поставленій меті, так і у своїх діях, спрямованих на її досягнення. Категорично не рекомендується відступати від ухвалених раніше рішень — нові заздалегідь виявляться хибними. Високих досягнень можна буде домогтися, лише працюючи в колективі, для діяльності на самоті час несприятливий.

П’ятниця, 10 квітня

День, коли успішними стануть будь-які справи, але тільки в тому разі, якщо вони будуть продиктовані добрими намірами і спрямовані на благо — як нас самих, так і інших людей. У цей час можна — і треба — розв’язувати серйозні, зокрема й інтелектуальні завдання: вдасться знайти єдино правильне й слушне рішення. Цього дня також треба вчитися й навчати, особливо якщо нам є чим поділитися, — насамперед, своїми знаннями й досвідом.

Субота, 11 квітня

Доволі напружений — і навіть небезпечний — місячний день, коли тріумфують ниці інстинкти, що живуть навіть усередині найдоброчесніших людей. Протистояти їм допоможе душевний спокій, який треба зберігати, хоч би як складалися обставини. Зробити це буде непросто, зате в результаті нам вдасться зберегти не лише гарний настрій, а й добрі стосунки з оточенням, що дуже важливо — сьогодні й завжди.

Неділя, 12 квітня

Незважаючи на вихідний, час сприятливий для рішучих — зокрема й професійних — дій, розпочинати які можна тільки після ретельної та детальної підготовки. Якщо її проведено не було, краще від них відмовитися. Можна ухвалювати важливі рішення — як особисті, так і професійні. Для багатьох цей час стане початком нового життєвого етапу: старе, хоч би яким привабливим воно не було, залишилося позаду, потрібно відкривати чергову сторінку книжки свого життя.

