ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
7023
Час на прочитання
3 хв

Місячний гороскоп на 6–12 квітня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Кожен день нашого життя не схожий на інший, і його унікальність багато в чому визначається характеристиками місячних діб, що випадають на цей час.

Автор публікації
Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 6 до 12 квітня.

Понеділок, 6 квітня

Друга половина 18-го місячного дня, який розпочнеться 5 квітня, і, триваючи дві доби, завершиться цього дня. Це час, коли найважливіше — зберегти свою індивідуальність, яка може перебувати під загрозою. Існує ризик потрапити під чужий вплив — почати підлаштовуватися під інших людей, сприймаючи їхню думку як свою власну. Згодом про вияв своєї слабкості доведеться пошкодувати, але через деякий час виправити становище, яке в підсумку склалося, вже не вдасться. Натомість день сприятливий для спілкування — і порозуміння — з дітьми, незалежно від того, скільки років їм виповнилось.

Вівторок, 7 квітня

Один із найнебезпечніших місячних днів, коли особливо важливо дотримуватися рекомендацій і застережень астрологів. Найголовніше — обмежити спілкування з оточенням, особливо якщо йдеться про токсичних людей, і — звісно, за можливості — рідше залишати свій дім, який є природним укриттям від усіх загроз світу.

Середа, 8 квітня

День сприятливий для будь-яких починань і роботи над серйозними — професійними й творчими — проєктами. Час завершувати підготовку до них, яка й так надто сильно затягнулася, і розпочинати активні дії. Водночас важливо зосередитися не на результаті своїх зусиль, а на процесі, ще важливіше — вибрати творення, а не руйнування. Також дуже важливо приділити максимум уваги близьким людям, яких у цей час обов’язково слід підтримати — як добрим словом, так і справою.

Четвер, 9 квітня

День, який має репутацію революційного — у цей час у нашому житті відбуваються кардинальні зміни, які часто перевертають життя з ніг на голову. Хоч би що ми цього дня робили, найголовніше — не сумніватися як у поставленій меті, так і у своїх діях, спрямованих на її досягнення. Категорично не рекомендується відступати від ухвалених раніше рішень — нові заздалегідь виявляться хибними. Високих досягнень можна буде домогтися, лише працюючи в колективі, для діяльності на самоті час несприятливий.

П’ятниця, 10 квітня

День, коли успішними стануть будь-які справи, але тільки в тому разі, якщо вони будуть продиктовані добрими намірами і спрямовані на благо — як нас самих, так і інших людей. У цей час можна — і треба — розв’язувати серйозні, зокрема й інтелектуальні завдання: вдасться знайти єдино правильне й слушне рішення. Цього дня також треба вчитися й навчати, особливо якщо нам є чим поділитися, — насамперед, своїми знаннями й досвідом.

Субота, 11 квітня

Доволі напружений — і навіть небезпечний — місячний день, коли тріумфують ниці інстинкти, що живуть навіть усередині найдоброчесніших людей. Протистояти їм допоможе душевний спокій, який треба зберігати, хоч би як складалися обставини. Зробити це буде непросто, зате в результаті нам вдасться зберегти не лише гарний настрій, а й добрі стосунки з оточенням, що дуже важливо — сьогодні й завжди.

Неділя, 12 квітня

Незважаючи на вихідний, час сприятливий для рішучих — зокрема й професійних — дій, розпочинати які можна тільки після ретельної та детальної підготовки. Якщо її проведено не було, краще від них відмовитися. Можна ухвалювати важливі рішення — як особисті, так і професійні. Для багатьох цей час стане початком нового життєвого етапу: старе, хоч би яким привабливим воно не було, залишилося позаду, потрібно відкривати чергову сторінку книжки свого життя.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie