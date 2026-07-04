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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
607
Час на прочитання
3 хв

Місячний гороскоп на 6–12 липня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Кожен день нашого життя не схожий на інший, і його унікальність значною мірою визначається характеристиками місячних доб, що припадають на цей час.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Місяць

Місяць / © Credits

Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 6 до 12 липня.

Понеділок–вівторок, 6–7 липня

22-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, — час успішної інтелектуальної та розумової праці, під час якої вдасться досягти приголомшливих успіхів. Завдяки йому можна буде не тільки розв’язати важливе професійне завдання, а й непогано заробити.

Цей час також сприятливий для здобуття нових знань, для чого можна скористатися будь-якими можливостями, що трапляються — від навчання в навчальних закладах до самоосвіти. У пошуках відповіді на важливе — переважно життєве — питання — слід звернутися до людей із багатим життєвим досвідом — насамперед до родичів або знайомих.

Середа, 8 липня

День, коли можна і потрібно ставити перед собою важливі — насамперед професійні — цілі та рухатися до них: успіх гарантований, головне — не сумніватися у своїх силах та правильності обраного шляху.

Але перш ніж діяти, потрібно чітко усвідомити, чого ми хочемо досягти в результаті — без такої визначеності краще взагалі нічого не робити. До подій і людей, які будуть поруч, потрібно ставитися з гумором та іронією: сприймаючи все серйозно, ми ризикуємо затьмарити цей час поганим настроєм.

Четвер, 9 липня

Цей день сприятливий для будь-яких професійних та ділових починань — вони буквально приречені на успіх.

Найперспективнішими напрямками стануть ті, чия професія так чи інакше пов’язана з творчістю, але пощастить і тим, хто з креативної точки зору розв’язуватиме завдання в інших сферах — зокрема, й у особистому житті.

П’ятниця, 10 липня

День, коли слід поводитися якомога тихіше, найкраще — на самоті. Спілкування з оточенням принесе лише неприємні емоції, тому від нього краще утриматися.

Натомість цей час, незважаючи на кінець робочого тижня, сприятливий для відпочинку — як активного, так і пасивного. Особливо вдалими будуть поїздки — від ділових до особистих, які навіть у наш непростий час можуть принести не тільки користь, а й навіть задоволення.

Субота, 11 липня

День, що характеризується яскраво вираженою негативною енергетикою, протягом якого суперечки — а, як наслідок, сварки та конфлікти — можуть спалахувати з будь-якого приводу.

Моральні — а іноді й фізичні — сили, які вони заберуть, можна вважати втраченими, хоча їх можна було б витратити на більш корисні справи — насамперед, господарські чи побутові.

Слід уникати зайвих — особливо марних — витрат: усе, що буде придбано в цей час, доведеться або викинути, або — через непотрібність — назавжди залишиться припадати пилом на полицях шаф.

Неділя, 12 липня

День, коли наше життя визначає потужна позитивна енергетика, під впливом якої можна подолати будь-які — у цьому разі, господарські — перешкоди. Головне — зосередитися на виконуваному завданні, не відволікаючись від нього і не витрачаючи час на дрібні і незначні питання, які не потребують негайного розв’язання.

Можна також складати плани на майбутнє, розробляючи їх дуже скрупульозно й ретельно, і… мріяти, максимально уявляючи собі всі нюанси та деталі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
607
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