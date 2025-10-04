Місячний гороскоп на 6–12 жовтня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Місяць / © Credits

Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 6 до 12 жовтня.

Понеділок, 6 жовтня

День, коли — чим би ми не займалися — необхідно уникати поспіху: діяти потрібно вдумливо і неквапливо. Незважаючи на початок робочого тижня, зірки вітають пасивний спосіб життя, коли роботи повинно бути, якомога менше, а відпочинку — більше. Якщо ж енергії, якою наділять нас у цей час зірки, виявиться занадто багато, має сенс витратити її на побутові клопоти.

Вівторок, 7 жовтня

Можна братися за роботу над новими проєктами — їхня реалізація виявиться блискучою. Бажано також налагоджувати стосунки з близькими людьми, особливо якщо останнім часом вони з якоїсь причини погіршилися. Відповідаючи на важливі — життєві або професійні — запитання, необхідно звертатися за порадою до інтуїції — їй вдасться «побачити» те, що пропустить або чого не помітить мозок.

Середа, 8 жовтня

День, коли — під впливом місячних енергій — людина може пожертвувати своїми інтересами заради інтересів інших людей. Така зрада самого себе не найкращим чином позначиться на нашому внутрішньому світі та, як наслідок, настрої, до того ж, на доволі тривалий час. Необхідно приділяти максимум часу близьким людям — насамперед, дітям і літнім родичам.

Четвер, 9 жовтня

День, коли брехня і каверза можуть очікувати нас на кожному кроці. Негативний вплив на нас можуть чинити навіть найближчі й найбільш любі люди. Їхньої провини в цьому немає — таким чином цього дня діють місячні енергії. Боятися їх не варто, а ось виявити розумну обережність не лише можна, а й потрібно. Спілкування з оточенням треба скоротити до мінімуму, а стіни свого дому покидати лише у разі нагальної потреби.

П’ятниця, 10 жовтня

Цього дня необхідно звертати увагу на знаки, які траплятимуться на кожному кроці — вони мають велике значення. З їхньою допомогою Всесвіт дасть зрозуміти, як вчинити в тій чи тій життєвій ситуації — головне, не ігнорувати його поради й застереження. День також сприятливий для аналізу попереднього періоду життя й професійної діяльності — до того ж, не має значення, про що йдеться — про здобутки чи помилки, в будь-якому разі ми здобули цінний досвід, що стане в пригоді в майбутньому.

Субота, 11 жовтня

Найреволюційніший день місячного календаря, протягом якого можуть відбутися кардинальні зміни в усіх сферах життя. Навіть найпасивніші, якщо не сказати, ледачі, люди в цей час стають активними і рухаються до поставленої мети, не помічаючи перешкод, що виникають на шляху. Якщо врахувати, що на календарі вихідний, можна припустити, що йтиметься про домашні клопоти.

Неділя, 12 жовтня

День, коли таємне стає очевидним: навіть те, що ми ретельно приховували від оточення, вийде на поверхню. Спілкуватися цього дня можна тільки з тими людьми, від яких немає жодних секретів, інакше зберігати їх у таємниці й надалі не вдасться. Такими самими обережними потрібно бути й із чужими таємницями, які в жодному разі не мають стати відомими.