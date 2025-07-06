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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
38
Час на прочитання
3 хв

Місячний гороскоп на 7–13 липня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Кожен день нашого життя не схожий на інший, і його унікальність багато в чому визначається характеристиками місячної доби, що випадають на цей час.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, який впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя. Можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а іноді й непробачних — помилок, які можуть дорого нам коштувати. Що потрібно, а що небажано робити щодня цього тижня — від 7 до 13 липня.

Понеділок, 7 липня

Минуле повертається в наше життя для того, щоб ми могли зробити важливі висновки з минулих подій, а можливо, почати все спочатку. Ухвалювати важливі рішення сьогодні — рідкісний випадок! — треба не роздумуючи, з натхнення: почавши розкладати докази «за» і «проти», ви можете заплутатися і зробити неправальний крок. Встигнути скрізь можна буде, тільки звіряючи свої дії зі складеним заздалегідь планом, інакше можна потонути у величезній кількості професійних справ та домашніх турбот.

Вівторок, 8 липня

День, коли необхідно переходити від роздумів та розгойдування до активних дій. Бажано розпочинати реалізацію нових проєктів: вони рухатимуться легко і без заминок. Можна проводити будь-які ділові переговори та підписувати угоди щодо їхніх результатів. Незважаючи на це, необхідно стежити за настроєм: надмірний енергетичний потенціал може призвести до його різких перепадів. Відчуття всесильності, яке може відвідати нас цього дня, може зіграти з нами злий жарт: вирішивши, що нам будь-яке море по коліно, можна замахнутися на проєкт, який нам, образно кажучи, не по зубах, і в результаті опинитися в неприємному і безглуздому становищі.

Середа, 9 липня

День, коли, поставивши собі конкретну професійну мету, треба рухатися до неї, незважаючи ні на що. Не можна знижувати темп, зупинятися на пів дорозі, задкувати і сумніватися в собі та своїх силах — у такому разі на талан можна не розраховувати. Негативні боки особистості, які сьогодні можуть проявитися у кожної людини, здатні перешкодити стосункам із близькими та рідними людьми, тому краще відмовитись від спілкування або хоча б максимально скоротити його. Людей, які бажають іти шляхом провокацій, треба ігнорувати, зберігаючи спокій.

Четвер, 10 липня

День, коли треба уникати суєти, метушні та безладної діяльності — незважаючи на те, що робочий тиждень ще не закінчився, треба розслабитися, перевести дух і трохи відпочити. Тим, хто не може зовсім відмовитися від справ, можна — і треба — вирішувати важливі питання: ймовірне сьогодні посилення аналітичних здібностей дозволить зробити це блискуче.

П’ятниця, 11 липня

День, коли потрібно шукати гарне в будь-якій події та радіти життю, незважаючи ні на що. Ті, хто буде впадати у відчай, можуть впасти в немилість у вищих сил, тому поганого настрою допускати не можна. Можна — незважаючи на фінал робочого тижня — розпочинати реалізацію нових проєктів, особливо якщо ми давно до них готувалися: обставини для роботи складуться найсприятливіші, тому не варто упускати важливий шанс.

Субота, 12 липня

День, коли всі ми ризикуємо втратити свою індивідуальність і за власним бажанням підкоритися чужій волі, тому тим, хто не відчуває в собі здатності чинити опір впливу ззовні, необхідно відмовитися від спілкування хоч би з ким. Не можна лихословити і пліткувати, інакше взаємини з людиною, яка стане об'єктом обговорення — і осуду — зіпсуються всерйоз і надовго.

Неділя, 13 липня

Один із найскладніших у всьому місячному місяці днів, енергетика якого тисне на психіку людини, змушуючи її робити погані вчинки. Зірки — благо, на календарі вихідний — рекомендують сьогодні не виходити з дому та, за можливості, ні з ким не спілкуватися. Якщо це неможливо, то хоча б максимально скоротити комунікацію, особливо з малознайомими чи незнайомими людьми. Час сприятливий для аналізу своєї діяльності — принаймні попереднього періоду життя — і прибирання на всіх рівнях, від робочого столу до квартири.

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Дата публікації
Кількість переглядів
38
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