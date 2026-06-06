Місячний гороскоп на 8–14 червня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Місяць / © Credits

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Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 8 до 14 червня.

Понеділок, 8 червня

День, коли агресія може буквально витати в повітрі, і, щоб уникнути її негативного впливу, необхідно подбати про свій спокій — як моральний, так і фізичний. Не варто брати близько до серця неприємну інформацію, якої в цей день більше, ніж у будь-який інший, — у ній буде мало правди. Небажано вступати в дискусії та суперечки, навіть якщо здаватиметься, що ми просто зобов’язані висловити свою думку.

Вівторок, 9 червня

День, коли категорично не рекомендується домагатися своїх цілей негідними засобами — платити за це доведеться подвійну, а, можливо, й потрійну ціну. Не варто ні до чого примушувати людей із оточення — насамперед, це стосується членів сім’ї, особливо дітей: з-під палиці ніхто нічого доброго і правильного не зробить. День також не підходить для поїздок — навіть недалеку і нетривалу подорож потрібно перенести на інший час.

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Середа, 10 червня

Цього дня не варто що-небудь робити без нагальної потреби. Якщо є така можливість, то бажано — незважаючи на будній день — відпочити, акумулювавши сили для подальшої роботи. Ба більше, цей час, мабуть, єдиний у місячному календарі, коли можна дозволити собі трохи поледарювати, не відчуваючи водночас докорів сумління за вимушену — або свідому — бездіяльність. Якщо ж відмовитися від роботи немає жодної можливості, треба зосередитися на рутинній і монотонній праці.

Четвер, 11 червня

Час підвищеної конфліктності, коли необхідно бути максимально обережними — як у діях, так і в розмовах. Будь-яке — сказане в запалі або через необережність — слово може раз і назавжди зруйнувати стосунки, що вибудовувалися роками. Знання, які людина може отримати цього дня, не принесуть їй жодної користі, тому не варто покладати надії на те, що вони колись нам знадобляться.

П’ятниця, 12 червня

День, коли можна не дослухатися до чужої думки — рішення будь-якого характеру потрібно ухвалювати самостійно. Не можна піддаватися песимізму — необхідно підтримувати гарний настрій, навіть якщо це доведеться робити через силу. Важливу роботу бажано зробити в першій половині дня — після обіду сили й ентузіазм підуть на спад, і можна буде плавно переходити в режим вікенду.

Субота, 13 червня

Цей день — і в цьому сенсі логічно, що він випадає на вихідний, — треба провести легко, радісно й у піднесеному настрої. Утім, це не скасовує обережності, якої слід дотримуватися в усіх сферах життя й діяльності. Важливо уникати напруження, діяти в спокійному й упевненому ритмі, навіть якщо йтиметься про побутові справи. Треба також дослухатися до того, що кажуть близькі люди: тільки вони зможуть дати слушну пораду.

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Неділя, 14 червня

День негативної енергетики, якій люди — через занепад сил — не можуть протистояти, що може довести нас до серйозної депресії. Щоб уникнути проблем із психікою, необхідно виключити будь-які негативні чинники, особливо це стосується спілкування з токсичними людьми. Також потрібно більше гуляти і займатися своїм хобі — чудові заняття для фіналу робочого тижня.

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