Місячний гороскоп на 8–14 вересня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Місяць / © Credits

Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 8 до 14 вересня.

Понеділок, 8 вересня

День, коли категорично не можна сумувати і журитися — вищі сили можуть цього не зрозуміти і, як наслідок, не пробачити. Настрій, який від ранку може наближатися до нуля, треба піднімати будь-якими доступними методами: якісними фільмами й серіалами, улюбленою музикою та, звісно, спілкуванням із друзями й коханими. Також у цей час можна — і треба — освідчуватися у коханні, робити пропозицію руки й серця та відповідати на останню згодою.

Вівторок, 9 вересня

День, коли зовнішній негатив вступає в конфлікт із нашим внутрішнім станом, що робить нас апатичними і позбавляє волі до життя. Будь-які події зумовлені нашими думками, вчинками й усім попереднім життям: що більше поганого було зроблено, то сильніше доведеться віддуватися нинішнього дня, і — навпаки. Від серйозних операцій, передусім, фінансових, краще відмовитися — їхній час іще не настав.

Середа, 10 вересня

Один із найскладніших днів місячного календаря, коли на полювання виходять сили зла: активізуються токсичні люди, від яких — щоб уникнути неприємних наслідків — ліпше триматися якомога далі. Необхідно також утриматися від участі в публічних скандалах, які такі люди можуть влаштовувати в громадських місцях: вони можуть «забрати» енергію, що необхідна для життя й роботи. Ще ліпше взагалі не виходити з дому — це найкращий спосіб ні з ким не посваритися й не нажити собі ворогів.

Четвер, 11 вересня

День роботи над помилками, коли не тільки можна, а й потрібно аналізувати свої вчинки і робити з них висновки на майбутнє. Енергію, яку зірки надішлють нам цього дня, необхідно витратити на добрі — і, головне, на благотворчі сили. Будь-яка руйнація — навіть якщо йтиметься про підготовку квартири до ремонту, коли потрібно зривати старі шпалери — призведе до негативних життєвих наслідків.

П’ятниця, 12 вересня

День потужної енергетики, яка може підштовхувати до будь-яких революційних вчинків навіть найледачіших і найпасивніших людей. У цей час важливо налаштовуватися на хороше, завдяки чому — оскільки позитивне мислення ще ніхто не скасовував — можна розраховувати на вигідні пропозиції в професійній сфері, несподівані прибутки й успішні поїздки.

Субота, 13 вересня

Позитивно заряджена енергія дня позитивно вплине на наші розумові й духовні здібності. У такий час ми стаємо не лише розумнішими, а й добрішими й чуйнішими, що значно полегшить спілкування з оточенням. Ми також охоче йдемо назустріч іншим людям, допомагаємо їм морально й матеріально, і дивимося на світ з оптимізмом.

Неділя, 14 вересня

День агресії — найчастіше, невмотивованої — яку ми починаємо виявляти одне до одного. Головна в цей час — не реагувати на чужі недружні випади і стримувати себе, зберігаючи спокій і душевну рівновагу, — небажано ставати джерелом агресії для тих, хто вас оточує.