ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
57
Час на прочитання
3 хв

Місячний гороскоп на 8–14 вересня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Кожен день нашого життя не схожий на інший, і його унікальність багато в чому визначається характеристиками місячних діб, що випадають на цей час.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 8 до 14 вересня.

Понеділок, 8 вересня

День, коли категорично не можна сумувати і журитися — вищі сили можуть цього не зрозуміти і, як наслідок, не пробачити. Настрій, який від ранку може наближатися до нуля, треба піднімати будь-якими доступними методами: якісними фільмами й серіалами, улюбленою музикою та, звісно, спілкуванням із друзями й коханими. Також у цей час можна — і треба — освідчуватися у коханні, робити пропозицію руки й серця та відповідати на останню згодою.

Вівторок, 9 вересня

День, коли зовнішній негатив вступає в конфлікт із нашим внутрішнім станом, що робить нас апатичними і позбавляє волі до життя. Будь-які події зумовлені нашими думками, вчинками й усім попереднім життям: що більше поганого було зроблено, то сильніше доведеться віддуватися нинішнього дня, і — навпаки. Від серйозних операцій, передусім, фінансових, краще відмовитися — їхній час іще не настав.

Середа, 10 вересня

Один із найскладніших днів місячного календаря, коли на полювання виходять сили зла: активізуються токсичні люди, від яких — щоб уникнути неприємних наслідків — ліпше триматися якомога далі. Необхідно також утриматися від участі в публічних скандалах, які такі люди можуть влаштовувати в громадських місцях: вони можуть «забрати» енергію, що необхідна для життя й роботи. Ще ліпше взагалі не виходити з дому — це найкращий спосіб ні з ким не посваритися й не нажити собі ворогів.

Четвер, 11 вересня

День роботи над помилками, коли не тільки можна, а й потрібно аналізувати свої вчинки і робити з них висновки на майбутнє. Енергію, яку зірки надішлють нам цього дня, необхідно витратити на добрі — і, головне, на благотворчі сили. Будь-яка руйнація — навіть якщо йтиметься про підготовку квартири до ремонту, коли потрібно зривати старі шпалери — призведе до негативних життєвих наслідків.

П’ятниця, 12 вересня

День потужної енергетики, яка може підштовхувати до будь-яких революційних вчинків навіть найледачіших і найпасивніших людей. У цей час важливо налаштовуватися на хороше, завдяки чому — оскільки позитивне мислення ще ніхто не скасовував — можна розраховувати на вигідні пропозиції в професійній сфері, несподівані прибутки й успішні поїздки.

Субота, 13 вересня

Позитивно заряджена енергія дня позитивно вплине на наші розумові й духовні здібності. У такий час ми стаємо не лише розумнішими, а й добрішими й чуйнішими, що значно полегшить спілкування з оточенням. Ми також охоче йдемо назустріч іншим людям, допомагаємо їм морально й матеріально, і дивимося на світ з оптимізмом.

Неділя, 14 вересня

День агресії — найчастіше, невмотивованої — яку ми починаємо виявляти одне до одного. Головна в цей час — не реагувати на чужі недружні випади і стримувати себе, зберігаючи спокій і душевну рівновагу, — небажано ставати джерелом агресії для тих, хто вас оточує.

Дата публікації
Кількість переглядів
57
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie