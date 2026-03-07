ТСН у соціальних мережах

Місячний гороскоп на 9–15 березня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Кожен день нашого життя не схожий на інший, і його унікальність багато в чому визначається характеристиками місячних діб, що випадають на цей час.

Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 9 до 15 березня.

Понеділок

День, коли бажано знайти гармонію зі світом, у якому ми живемо, встановивши баланс між матеріальним і духовним його началами, не допускаючи крену в жодний бік. На навколишній простір — і наше становище в ньому — потрібно дивитися винятково з оптимістичного погляду, тоді за певний нетривалий час багато наших мрій можуть стати реальністю. Час також сприятливий для будь-яких починань, але успіх насамперед буде супроводжувати тих із нас, хто знайде в собі сили перейти від слів і намірів до активних дій.

Вівторок

Один із найенергійніших днів місячного календаря, коли активними й працьовитими стають навіть найбезініціативніші, найледачіші та найапатичніші з нас. До того ж, багаторазово посилюється наша впевненість у собі й своїх силах, а це означає, що бажано братися за найважливіші й найскладніші проєкти — зараз максимально вдалий час для того, щоб утілити їх у життя. Головне — не упустити рідкісного шансу досягти успіху в професії, бізнесі та фінансах.

Середа

День мудрості, коли розкриваються багато секретів і таємниць, над якими ми довгий час безрезультатно ламали голову. Сьогодні — начебто на нас зійде осяяння, коли стане виразно видно все, що до цього часу було сховане за пеленою «туману». Посилення розумових та інтелектуальних здібностей, що станеться в цей час, дасть змогу успішно займатися відповідною діяльністю — науковою, аналітичною, літературною, художньою.

Четвер

День, коли нове — хоч би якої сфери життя воно водночас стосувалося — не можна буде побудувати на старому фундаменті, тому його обов’язково потрібно буде зруйнувати. Так, особисте щастя неможливе з людиною, стосунки з якою вже зжили своє: з нею треба розстатися, тоді на її місце обов’язково прийде та, в якій нас влаштує все. Ухваливши рішення, не варто дослухатися до тих, хто відмовлятиме нас від важливого кроку, — врешті-решт, за наслідки доведеться відповідати тільки нам і нікому іншому.

П’ятниця

День, коли, незважаючи на п’ятницю, потрібно ставити перед собою грандіозні — насамперед, професійні — цілі й робити перші кроки до їхнього досягнення — вони виявляться найпродуктивнішими й найрезультативнішими. Однак є одна умова, без якої успіх неможливий: не повинно залишатися жодних недоробок — вони гальмуватимуть наш рух уперед.

Субота

Цього дня, на думку астрологині, найважливіше, що ми можемо — і повинні — зробити, це зосередитися на своєму внутрішньому світі, а для цього дуже важливо перебувати у стані спокою — як морального, так і фізичного. Це дасть змогу знайти відповіді на важливі запитання, що стосуються стосунків з іншими людьми — здебільшого, друзями й коханими. Від важливих справ, навіть якщо вони, як і належить у вихідний, стосуються домашніх клопотів, потрібно відмовитися.

Неділя

День, коли ми втрачаємо можливість дивитися на себе самих — свої успіхи, здобутки, чесноти — адекватно: нам двоїсто переоцінювати власну значущість. Значною мірою це не відповідатиме реальності, а отже, створить труднощі у спілкуванні з оточенням. Аби вже завтра не шкодувати про свою зверхню поведінку, бажано утримувати себе від вихвалянь і завищеної зарозумілості.

