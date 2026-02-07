Місячний гороскоп на 9–15 лютого: що рекомендується робити кожного дня тижня

Місяць / © Credits

Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 9 до 15 лютого.

Понеділок, 9 лютого

Нинішній день несе в наше життя посилення розумових та інтелектуальних здібностей, що дає змогу оцінювати й аналізувати скоєні в минулому — передусім професійні — вчинки, а також робити висновки, що не дасть припуститися тих самих помилок у майбутньому. Не можна відмовляти в допомозі тим, хто про неї попросить: важливо пам’ятати, що закон бумеранга діє безвідмовно, але в наших силах його уникнути.

Вівторок, 10 лютого

Не найпростіший день місячного календаря, протягом якого на нас чекає безліч випробувань, але гарна новина полягає в тому, що кожному з нас цілком до снаги вийти з них з гідністю. Найприкріше, з чим ми можемо зіткнутися в цей час — зрада близьких людей, але навіть із цього не варто робити серйозних і, головне, поспішних висновків: спочатку треба все обдумати й з’ясувати, а вже потім вирішувати, як вчинити.

Середа, 11 лютого

Можна братися за реалізацію проєктів, які з якихось — як об’єктивних, так і суб’єктивних — причин було відкладено на потім — схоже, їхній час настав. Не варто звертати увагу на сварку з близькою людиною, яка ймовірна цього дня — вона дуже скоро забудеться, та й впливу на стосунки, на щастя, не чинитиме.

Четвер, 12 лютого

День, коли жодне — навіть найпростіше — завдання не вдасться розв’язати, не дійшовши до самої його суті, а для цього потрібні зібраність і зосередженість. Тому важливо не відволікатися на другорядні — не важливі в цей момент — заняття. Бажано також скоротити спілкування, особливо якщо воно не стосується виконуваної роботи.

П’ятниця, 13 лютого

День, коли в жодному разі не можна витрачати енергію, що дається нам Всесвітом, даремно. Водночас не варто замахуватися на серйозні й трудомісткі проєкти, однаково успіху в них досягти не вдасться, а ось доводити до тями розпочаті раніше, але з якоїсь причини незавершені справи не тільки можна, а й потрібно.

Субота, 14 лютого

Один із найзагадковіших днів місячного календаря, коли кожній людині можуть відкритися езотеричні знання. Здобути їх можна буде, налаштувавшись на відповідну хвилю: відмовитися — бодай на цей час — від думок про матеріальне та подумати, як кажуть у таких випадках, про душу. Завдяки цьому можна буде отримати відповідь на важливе запитання, що не давало нам спокою впродовж тривалого часу.

Неділя, 15 лютого

День, коли настав час повертати особисте життя з другого плану, на якому воно — через робочу зайнятість — перебувало весь останній час, на перший. Кількість докладених нами у стосунках із близькою людиною зусиль перейде в якість, і ми отримаємо перші — приємні — результати.

