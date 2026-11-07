Місячний гороскоп на 9–15 листопада: що рекомендується робити кожного дня тижня

Місяць / © Credits

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Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — 9–15 листопада.

Понеділок, 9 листопада

Цей день можна умовно розділити на дві частини: перша призначена для підбиття підсумків попереднього місячного циклу, друга — для складання планів на майбутнє. У цей час на думку спадатимуть справді геніальні ідеї — залишиться лише подумати про їх втілення в життя.

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Потрібно відволіктися від думок про розв’язання робочих питань хоча б на один день, тим паче, що для трудових подвигів він однаково не підходить: треба подумати про щось приємне — наприклад, про стосунки з коханою людиною. Також не варто дорікати собі за помилки, скоєні раніше: однаково «відіграти» їх назад уже неможливо, тому докори сумління не мають жодного сенсу, зате може серйозно постраждати самооцінка, а цього допускати не можна.

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Вівторок, 10 листопада

День, коли можна ставати до роботи над проєктами, які були заплановані раніше, але відкладені на деякий час. Поспішати не варто, оскільки на початку дня сил виявиться не так багато, як хотілося б, але вони поступово будуть наростати, поки — до післяобіднього часу — не досягнуть свого піку.

У роботі та — особливо! — в особистому житті необхідно виявити наполегливість і навіть рішучість, інакше ініціативу можуть перехопити конкуренти. До пропозиції обійняти нову посаду, а то й зовсім змінити роботу, слід поставитися з увагою: вона виявиться вельми вигідною з усіх точок зору.

Середа, 11 листопада

День, коли можна максимально активно й енергійно діяти в усіх сферах життя. Також у цей час існує велика ймовірність несподіваних подій у всіх сферах життя: до них — хоч це й буде нелегко — потрібно бути готовими.

Дратівливість навряд чи допоможе розв’язати важливі питання у стосунках з оточенням — особливо з рідними та близькими. Сни цієї ночі, якими б безглуздими вони не здавалися, насправді мають величезне значення — головне, попрацювати над їх розшифруванням, що може виявитися непростою, але важливою справою.

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Четвер, 12 листопада

День, протягом якого до нас із найрізноманітніших джерел надходитиме велика кількість важливої інформації. Її необхідно ретельно аналізувати, відбираючи водночас ту, яка може стати в пригоді в майбутньому.

Невдоволення світом загалом і власним життям зокрема може призвести до спалахів агресії, спрямованих проти людей, що перебувають поруч, — у такому разі конфлікт із ними неминучий.

П’ятниця, 13 листопада

День, протягом якого не можна допускати сумнівів у своїй правоті. До того ж це стосується не лише професійної діяльності, а й стосунків із близькими людьми. Лише той, хто впевнений у своїх почуттях і раніше займав місце поруч із тим, кого кохає, отримає таку можливість, а ось тим, хто сумнівається, розраховувати нема на що.

Також небажано відступати від своїх принципів, якої б сфери життя вони не стосувалися: згодом про таку поступливість — точніше, слабкість — доведеться пошкодувати.

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Субота, 14 листопада

День, коли важливо зберігати рівний емоційний стан, не впадаючи у надмірну радість або, навпаки, у смуток і журбу. В іншому разі велика ймовірність ускладнити життя як собі, так і оточенню, яке не винне в тому, що у нас може «стрибати» настрій.

Нові ідеї, які цього дня — попри вихідний — спадуть на думку, можна втілювати в життя одразу, без попередньої підготовки — успіх їм однаково гарантований. Позитивні життєві зміни, які ймовірні в цей час, отримають право на життя — до того ж винятково в нашому власному виконанні.

Неділя, 15 листопада

День втілення слів і думок, які стануть реальністю практично одразу після їхнього виникнення. Саме тому дуже важливо максимально обережно ставитися до всього, що ми говоримо і думаємо: зло — як і добро — дуже швидко повернеться до нас бумерангом.

У стосунках з оточенням не варто наслідувати тих, хто поводиться негідно — навпаки, треба продемонструвати їм приклад благородної поведінки.

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