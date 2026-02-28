- Дата публікації
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 1 березня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 1 березня?
Місяць розповідає
Час, коли — на думку астрологів — прочиняється завіса між реальністю та паралельним світом, що дає нам змогу дізнатися про те, що було таємницею протягом тривалого терміну. Це також час виправлення помилок, скоєних у попередній часовий період — варто скористатися доволі рідкісними шансами виявити й ліквідувати якщо не їх самих, то їхні наслідки.
Місяць рекомендує
Зірки радять багато читати, особливо з метою самоосвіти — будь-які знання засвоюватимуться легко і ґрунтовно. Можна проводити заходи, мета яких — відкрити щось нове, а також для роботи з круглими предметами — наприклад, копання колодязів або встановлення на ділянці фонтанів відповідної форми.
Місяць застерігає
Розв’язуючи тривалі проблеми, не можна нервувати й панікувати — успішними будуть тільки спокійні, неквапливі й упевнені дії.
