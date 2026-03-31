Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 1 квітня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 1 квітня?
Місяць розповідає
День, коли Місяць забезпечує успіх усім, хто готовий наполегливо працювати, домагаючись досягнення своїх цілей — охочих полежати на дивані просять не хвилюватися, оскільки їм нічого не світить. Ідеї, які в цей час можуть спасти на думку, дадуть змогу розв’язати будь-яке — навіть дуже складне — професійне або господарське завдання.
Місяць рекомендує
Можна розв’язувати фінансові питання будь-якого масштабу: головне — почати активно діяти, оскільки вже завтра обставини можуть змінитися не в кращий бік. Якщо є бажання відновити стосунки з колись коханою людиною, потрібно не мріяти про це, а зробити крок назустріч — можливо, вдасться вдруге ввійти в одну й ту саму річку.
Місяць застерігає
Від офіційного оформлення стосунків із коханою людиною цього дня потрібно відмовитися: щасливим такий союз не буде, тож не варто ризикувати своїми почуттями.
