Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 1 лютого
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 1 лютого?
Місяць розповідає
День, коли може датися взнаки втома, а це, зі свого боку, призведе до ослаблення самоконтролю, через що можна здійснити вчинки, про які вже завтра доведеться шкодувати.
Місяць рекомендує
Зірки наполегливо рекомендують присвятити вихідний день поліпшенню свого побуту — у будні дні нам буде не до цього, а комфорт, як відомо, є важливим складником успішної роботи.
Місяць застерігає
Роботою — навіть віддаленою — цього дня займатися не варто, на шляху з’явиться безліч перешкод, і не всі з них можна буде легко подолати. Також слід дуже мало спілкуватися з оточенням і стежити за кожним своїм словом, інакше ризикуєте наговорити зайвого, що призведе до серйозного конфлікту.
