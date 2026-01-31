ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 1 лютого

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 1 лютого?

Місяць розповідає

День, коли може датися взнаки втома, а це, зі свого боку, призведе до ослаблення самоконтролю, через що можна здійснити вчинки, про які вже завтра доведеться шкодувати.

Місяць рекомендує

Зірки наполегливо рекомендують присвятити вихідний день поліпшенню свого побуту — у будні дні нам буде не до цього, а комфорт, як відомо, є важливим складником успішної роботи.

Місяць застерігає

Роботою — навіть віддаленою — цього дня займатися не варто, на шляху з’явиться безліч перешкод, і не всі з них можна буде легко подолати. Також слід дуже мало спілкуватися з оточенням і стежити за кожним своїм словом, інакше ризикуєте наговорити зайвого, що призведе до серйозного конфлікту.

