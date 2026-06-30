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Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 1 липня
Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.
Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 1 липня?
Місяць розповідає
День, який самі зірки призначили для різноманітних свят — у цей час категорично не можна занепадати духом, сумувати й зневірюватися — потрібно знаходити привід для радості в будь-якій — навіть найнезначнішій — дрібниці.
Місяць рекомендує
Можна проводити ділові переговори та укладати угоди, які виявляться вдалими, зокрема й у фінансовому плані. Бажано зустрічатися з друзями, влаштовувати романтичні побачення і навіть вживати алкоголь — у невеликих дозах він не тільки не зашкодить, але й матиме цілющий вплив.
Місяць застерігає
Не варто поринати у нестримні веселощі, які можуть призвести до втрати контролю над собою та обставинами. Помилки, припущені нами в такому стані, доведеться виправляти довго, а деякі втрати — особливо репутаційні — можливо, і зовсім не вдасться компенсувати. Небезпечно довіряти людям із оточення свої таємниці: під час розмови легко можна втратити контроль і сказати більше, ніж слід.
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