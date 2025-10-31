ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
78
Час на прочитання
1 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 1 листопада

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 1 листопада?

Місяць розповідає

Події нинішнього дня стануть прямим віддзеркаленням наших вчинків, скоєних у попередній часовий період. Удача — чи невдача — безпосередньо залежатимуть від того, робили ми добро чи чинили зло: у першому випадку Всесвіт з лишком нам віддячить, у другому ми на власному досвіді дізнаємося, що таке закон бумеранга.

Місяць рекомендує

За найменшої можливості бажано допомагати тим, хто цього потребує, не думаючи водночас про відповідну подяку — у такому разі всі старання не матимуть жодного сенсу.

Місяць застерігає

Не варто допускати щодо інших людей не лише злих слів, а й думок: майже одразу ви можете отримати симетричний удар у відповідь, важливо пам’ятати про слова Канта та ставитися до інших людей так, як ми хотіли б, щоб вони ставилися до нас. Небажано також ухвалювати важливі — кардинальні — рішення: з великою часткою вірогідності вони виявляться хибними, тож згодом багато чого доведеться переробляти.

Дата публікації
Кількість переглядів
78
