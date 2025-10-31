- Дата публікації
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 1 листопада
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 1 листопада?
Місяць розповідає
Події нинішнього дня стануть прямим віддзеркаленням наших вчинків, скоєних у попередній часовий період. Удача — чи невдача — безпосередньо залежатимуть від того, робили ми добро чи чинили зло: у першому випадку Всесвіт з лишком нам віддячить, у другому ми на власному досвіді дізнаємося, що таке закон бумеранга.
Місяць рекомендує
За найменшої можливості бажано допомагати тим, хто цього потребує, не думаючи водночас про відповідну подяку — у такому разі всі старання не матимуть жодного сенсу.
Місяць застерігає
Не варто допускати щодо інших людей не лише злих слів, а й думок: майже одразу ви можете отримати симетричний удар у відповідь, важливо пам’ятати про слова Канта та ставитися до інших людей так, як ми хотіли б, щоб вони ставилися до нас. Небажано також ухвалювати важливі — кардинальні — рішення: з великою часткою вірогідності вони виявляться хибними, тож згодом багато чого доведеться переробляти.