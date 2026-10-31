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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
16
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 1 листопада

Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 1 листопада?

Місяць розповідає

Цей день має потужну енергетику, яка може нести як позитивний, так і негативний заряд.

Місяць рекомендує

Втома, яку ми можемо відчувати цими днями, «лікується» роботою: у вихідний день це має бути не звичайна робота, а улюблена — хобі, яке позбавить нас від негативних емоцій.

Місяць застерігає

Під забороною — лінощі і пасивність: втрачені цього дня можливості повернути вже не вдасться, тому вони залишать після себе відчуття глибокого жалю. Емоції — щоб не накоїти дурниць — цими днями необхідно тримати під контролем. Не можна дозволяти собі поганих вчинків і злих думок — тільки так нам вдасться захистити себе від негативу з боку оточення, яке в цей час може бути налаштоване недоброзичливо і навіть поводитися неадекватно.

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