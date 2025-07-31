Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 1 серпня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 1 серпня?

Місяць розповідає

День, коли на поверхню — насамперед, із глибин душі людської — виходять сили зла. Від самого ранку нас можуть переслідувати нехороші передчуття, але немає сенсу на них зосереджуватися, бо вони — не більше ніж відображення негативних енергій дня. Взагалі ж емоції, що розбурхаються не на жарт, потрібно тримати під контролем, інакше, перебуваючи під їхнім впливом, можна, образно кажучи, наламати неабияких дров.

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Місяць рекомендує

Незважаючи на напружені енергії дня, не варто цуратися приємних знайомств — флірт, який ні до чого не зобов’язує, цілком може стати початком довготривалих стосунків. По пораду сьогодні треба звертатися тільки до близьких людей — сторонні, навіть керуючись благими намірами, не зможуть перейнятися нашими обставинами і правильно оцінити їх.

Місяць застерігає

Дуже важливо дотримуватися обережності: не можна ризикувати своїми фінансами, перевищувати швидкість за кермом, займатися екстремальними видами спорту і найголовніше — спілкуватися з незнайомими людьми, від яких невідомо, на що чекати. Активна діяльність — як на роботі, так і вдома — сьогодні навряд чи матиме успіх, тому від неї краще відмовитися: що тихіше ми проведемо цей день, то краще.

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