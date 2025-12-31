Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 1 січня

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 1 січня?

Місяць розповідає

День, коли в наше життя — в тому чи тому вигляді — повертається минуле, що, з одного боку, дисонує з першим днем нового року, а з іншого, уможливить вступити в нього, врахувавши всі скоєні в минулому помилки, — тобто почати життя з чистого аркуша.

Місяць рекомендує

Найбільш затребуваною якістю, яка необхідна вам цього дня, є вміння тверезо і реально дивитися на речі — рожеві окуляри краще зняти, вони можуть зіграти з нами злий жарт. Необхідно звертати увагу на знаки, які може надсилати доля: підказки, які ми отримаємо в результаті, допоможуть зорієнтуватися у важливих життєвих питаннях.

Місяць застерігає

Фінансові операції — навіть не найсерйозніші — краще перенести на інший день, невелика помилка може дорого стати — у прямому сенсі цього слова.

