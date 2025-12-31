ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
49
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 1 січня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 1 січня?

Місяць розповідає

День, коли в наше життя — в тому чи тому вигляді — повертається минуле, що, з одного боку, дисонує з першим днем нового року, а з іншого, уможливить вступити в нього, врахувавши всі скоєні в минулому помилки, — тобто почати життя з чистого аркуша.

Місяць рекомендує

Найбільш затребуваною якістю, яка необхідна вам цього дня, є вміння тверезо і реально дивитися на речі — рожеві окуляри краще зняти, вони можуть зіграти з нами злий жарт. Необхідно звертати увагу на знаки, які може надсилати доля: підказки, які ми отримаємо в результаті, допоможуть зорієнтуватися у важливих життєвих питаннях.

Місяць застерігає

Фінансові операції — навіть не найсерйозніші — краще перенести на інший день, невелика помилка може дорого стати — у прямому сенсі цього слова.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
49
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie