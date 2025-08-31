ТСН у соціальних мережах

Астрологія
29
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 1 вересня

Місяць — не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 1 вересня?

Місяць розповідає

День сильної енергетики, коли будь-які починання — навіть ті, що досі здавалися недосяжними — виявляться нам до снаги.

Місяць рекомендує

Важливо скористатися принагідним щасливим шансом і розпочати здійснення проєкту, який тривалий час перебував на стадії розроблення практично без надії на його реалізацію. А тепер нездійсненне стане реальним, головне — розуміти, якої саме мети хочеться досягти. Красномовство й дар переконання, якими ми володітимемо цього дня, допоможуть схилити на свій бік будь-кого. Ми також матимемо чудову нагоду перезавантажити стосунки з коханою людиною — не варто її втрачати.

Місяць застерігає

Сьогодні — втім, як і завжди — не можна обманювати близьких людей — ні у дрібницях, ні в серйозних питаннях: брехня дуже швидко випливе на поверхню, і відновити стосунки в їхньому колишньому вигляді вже не вдасться.

29
