- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 197
- Час на прочитання
- 2 хв
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 1 вересня
Місяць — це не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.
Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 1 вересня?
Місяць розповідає
День, який серед астрологів має репутацію революційного: це час змін у всіх сферах життя. Вони торкнуться професії, фінансів, бізнесу та особистого життя. Активними в цей час стають навіть ті, хто до цього тривалий час лежав на дивані.
Місяць рекомендує
Особливу увагу слід приділити новим знайомствам: можливо, людина, яка в цей час увійде в наше життя, згодом відіграватиме в ньому важливу роль. Але й обережність сьогодні не завадить: може з’явитися велика кількість людей — як знайомих, так і не дуже, — які захочуть нас обдурити — як у моральному, так і в матеріальному плані.
Місяць застерігає
Тим, хто невпевнений у правильності свого рішення, краще взагалі не ухвалювати його, інакше можливі серйозні наслідки. Не можна обдурювати близьких людей навіть у дрібницях: брехня цього дня дуже швидко викриється, а зруйновані нею стосунки можуть так і ніколи більше не відновитися в колишньому обсязі.
Читайте також:
Україна вступає в новий цикл: чому 2026–2027 роки можуть стати переламними
Ретроградна Венера від 15 серпня до 15 грудня 2026 року: що зміниться у стосунках та фінансах
Сонце в Леві від 23 серпня до 23 вересня 2026 року: час, коли доведеться розібратися у своєму житті