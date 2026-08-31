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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
197
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 1 вересня

Місяць — це не лише прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 1 вересня?

Місяць розповідає

День, який серед астрологів має репутацію революційного: це час змін у всіх сферах життя. Вони торкнуться професії, фінансів, бізнесу та особистого життя. Активними в цей час стають навіть ті, хто до цього тривалий час лежав на дивані.

Місяць рекомендує

Особливу увагу слід приділити новим знайомствам: можливо, людина, яка в цей час увійде в наше життя, згодом відіграватиме в ньому важливу роль. Але й обережність сьогодні не завадить: може з’явитися велика кількість людей — як знайомих, так і не дуже, — які захочуть нас обдурити — як у моральному, так і в матеріальному плані.

Місяць застерігає

Тим, хто невпевнений у правильності свого рішення, краще взагалі не ухвалювати його, інакше можливі серйозні наслідки. Не можна обдурювати близьких людей навіть у дрібницях: брехня цього дня дуже швидко викриється, а зруйновані нею стосунки можуть так і ніколи більше не відновитися в колишньому обсязі.

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