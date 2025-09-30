ТСН у соціальних мережах

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 1 жовтня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 1 жовтня?

Місяць розповідає

День, коли активна робота виявиться успішною тільки в тому разі, якщо вдасться зосередитися не на кінцевому результаті, а на процесі, до того ж торкнеться це не тільки професії, а й приватного життя, яке давно потребує позитивних змін.

Місяць рекомендує

День — або хоча б його частину — незважаючи на його буденний і робочий статус, бажано присвятити відпочинку: потрібно погуляти на свіжому повітрі, зайнятися спортом і приділити час своєму хобі — це допоможе відновити сили. Також дуже важливо вибудовувати стосунки з близькими людьми, миритися з друзями, приділяти увагу літнім родичам, проводити час із дітьми.

Місяць застерігає

Не варто братися за реалізацію нових, непідготовлених належним чином проєктів — такі починання, найімовірніше, виявляться безперспективними: краще взяти невеликий таймаут і влаштувати собі перепочинок, щоб відновити сили.

