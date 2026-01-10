- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 26
- Час на прочитання
- 1 хв
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 11 січня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 11 січня?
Місяць розповідає
День пов’язаний з отриманням нових знань: вони засвоюватимуться — і запам’ятовуватимуться — легко і без напруженості.
Місяць рекомендує
Можна записуватися на курси і тренінги або, якщо врахувати, що йдеться про неділю, займатися самоосвітою. З великою увагою слід поставитися до нових фактів, які стануть відомі цього дня, — деякі з них можуть стати в пригоді у вирішенні питань як професійного, так і особистого характеру.
Місяць застерігає
День не підходить для активних дій — їх краще перенести на інший час, а сьогодні — намітити тактику і стратегію, які незабаром допоможуть досягти поставленої мети.
