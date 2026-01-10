Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 11 січня

Місяць / © Credits

Реклама

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 11 січня?

Місяць розповідає

День пов’язаний з отриманням нових знань: вони засвоюватимуться — і запам’ятовуватимуться — легко і без напруженості.

Реклама

Місяць рекомендує

Можна записуватися на курси і тренінги або, якщо врахувати, що йдеться про неділю, займатися самоосвітою. З великою увагою слід поставитися до нових фактів, які стануть відомі цього дня, — деякі з них можуть стати в пригоді у вирішенні питань як професійного, так і особистого характеру.

Місяць застерігає

День не підходить для активних дій — їх краще перенести на інший час, а сьогодні — намітити тактику і стратегію, які незабаром допоможуть досягти поставленої мети.

Читайте також: