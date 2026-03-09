ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
43
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 10 березня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 10 березня?

Місяць розповідає

День радикальних змін, коли в нашому житті багато що може перевернутися з ніг на голову. Зірки не радять чинити опір подіям, що відбуваються: результату це не дасть, а час і сили буде витрачено даремно.

Місяць рекомендує

Вдалими будуть будь-які — ділові та фінансові — переговори, тому призначати їх на цей час не лише можна, а й потрібно. Якою б тотальною не була цього дня професійна зайнятість, обов’язково потрібно знайти час для спілкування з близькими людьми — особливо це стосується літніх родичів.

Місяць застерігає

Поради, які будуть цього дня даватиме нам оточення, можна вислухати, а ось дотримуватися їх не слід: тільки сама людина буде розуміти, як їй потрібно вчинити в ситуації, що склалася, та й нести відповідальність за припущені в результаті помилки доведеться тільки їй самій.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
43
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie