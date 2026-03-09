- Дата публікації
Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 10 березня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 10 березня?
Місяць розповідає
День радикальних змін, коли в нашому житті багато що може перевернутися з ніг на голову. Зірки не радять чинити опір подіям, що відбуваються: результату це не дасть, а час і сили буде витрачено даремно.
Місяць рекомендує
Вдалими будуть будь-які — ділові та фінансові — переговори, тому призначати їх на цей час не лише можна, а й потрібно. Якою б тотальною не була цього дня професійна зайнятість, обов’язково потрібно знайти час для спілкування з близькими людьми — особливо це стосується літніх родичів.
Місяць застерігає
Поради, які будуть цього дня даватиме нам оточення, можна вислухати, а ось дотримуватися їх не слід: тільки сама людина буде розуміти, як їй потрібно вчинити в ситуації, що склалася, та й нести відповідальність за припущені в результаті помилки доведеться тільки їй самій.
