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Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 10 червня
Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.
Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 10 червня?
Місяць розповідає
День сприятливий для аналізу життєвої ситуації і своєї ролі в ній, тому дуже важливо провести його наодинці із собою.
Місяць рекомендує
Час ідеально підходить для наведення чистоти і ладу: прибирання в домі, наведення ладу в документах, позбавлення від усього, що вам більше не потрібно.
Місяць застерігає
Чим би ми не займалися, не можна допускати поспіху — під його впливом можна припуститися безлічі прикрих помилок, про які згодом доведеться пошкодувати. Не варто виділятися з натовпу: що непомітнішими ми станемо, то ліпше — вилучивши себе зі сфери загальної уваги, вдасться зробити набагато більше.
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