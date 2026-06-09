ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
147
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 10 червня

Місяць — не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, що чинить серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 10 червня?

Місяць розповідає

День сприятливий для аналізу життєвої ситуації і своєї ролі в ній, тому дуже важливо провести його наодинці із собою.

Місяць рекомендує

Час ідеально підходить для наведення чистоти і ладу: прибирання в домі, наведення ладу в документах, позбавлення від усього, що вам більше не потрібно.

Місяць застерігає

Чим би ми не займалися, не можна допускати поспіху — під його впливом можна припуститися безлічі прикрих помилок, про які згодом доведеться пошкодувати. Не варто виділятися з натовпу: що непомітнішими ми станемо, то ліпше — вилучивши себе зі сфери загальної уваги, вдасться зробити набагато більше.

Читайте також:

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
147
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie