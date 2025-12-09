Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 10 грудня

Місяць / © Credits

Реклама

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 10 грудня?

Місяць розповідає

День потужної і світлої енергетики, яка допоможе зрушити з місця навіть найскладніші — по-справжньому грандіозні — справи.

Реклама

Місяць рекомендує

Енергією, якою нас сьогодні наділять зірки, важливо розпорядитися розумно: краще витратити її на улюблені заняття, а не на порожні розмови і спілкування в месенджерах. У цей час також не лише можна, а й потрібно миритися з людьми, з якими нас певний час тому розділила сварка, і шукати відповіді на запитання, що досі здавалися нерозв’язними.

Місяць застерігає

Не варто допускати зривів, які можливі цього дня під впливом «емоційних гойдалок» дня: вони можуть зіпсувати настрій аж до депресії.

Читайте також: